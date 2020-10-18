Após maratona de jogos, Fluminense terá semana livre para treinar e recuperar jogadores desgastados

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por conta da pandemia de Covid-19, o calendário do futebol brasileiro fez os clubes acumularem sequências de jogos, ficando sem tempo para recuperação de jogadores ou treinamento. Após o empate diante do Ceará, no último sábado, no Maracanã, o Fluminense terá um descanso da maratona de partidas e o técnico Odair Hellmann terá a semana livre para recuperar o desgaste de seus atletas.

Como os próximos meios de semana estarão reservados para a disputa da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, o Tricolor não jogará mais no meio de semana neste ano. Brigando na parte de cima da tabela, o período sem jogos durante a semana pode ajudar a minimizar um problema que vem sendo comum para Odair: as lesões.

Na última quarta-feira, no empate contra o Atlético-MG de Sampaoli, Fernando Pacheco deixou o campo logo nos primeiros minutos. No jogo do último sábado, diante do Ceará, quem se machucou e precisou ser substituído foi Yago Felipe. Em entrevista coletiva, Odair mencionou a dificuldade por conta da maratona de jogos.

- As lesões sempre acontecem no futebol, mas quando você tem uma exigência como a que está acontecendo agora, os jogadores estão muito mais propícios a lesionar. Não significa que não possam acontecer lesões quando você tem um espaço de tempo, porque os atletas vão ao limite físico. Mas quando tem essa situação de não poder fazer a melhor recuperação, todos os times e jogadores têm um risco maior. Nós tivemos um jogos de alta intensidade na quarta-feira à noite, chegamos de madrugada, treinamos um dia, 48 horas depois já estávamos dentro de campo e sofremos as consequências no jogo de hoje - disse Odair.

A semana livre pode ser um trunfo para o Fluminense na briga por uma vaga na Libertadores. Dos times presentes no G-7, apenas o líder Atlético-MG se encontra na mesma situação do Tricolor, focando apenas no Brasileirão. Para Odair, a semana será importante para conseguir recuperar jogadores do elenco tricolor.

- Aproveitar para recuperar os jogadores, fazer uma semana de treinamento forte para que a gente entre forte a cada jogo. Cada jogo ser tratado como uma final, que a gente tenha imposição em todas as fases do jogo e consiga as vitórias, boas performances e bons resultados. Desta forma, espero que a gente continue essa boa caminhada que até agora é excelente - finalizou Odair.