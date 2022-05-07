Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após maratona como visitante, Santos terá sequência de jogos na Vila Belmiro

Peixe fará seis dos próximos sete jogos como mandante, sendo cinco deles na Vila...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 08:00

07 mai 2022 às 08:00
O Santos enfrentou uma maratona de jogos como visitante nas últimas duas semanas. O time treinado por Fabián Bustos enfrentou Unión La Calera, São Paulo e fechou a sequência contra o Universidad Católica, no Equador, em Quito.Nesses jogos, o Peixe empatou contra o time chileno, venceu a Católica, com gol de Rwan Seco no finalzinho do jogo. A única derrota aconteceu no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, em jogo recheado de polêmicas de arbitragem.
Após isso, o time santista agora encara uma boa sequência na Vila Belmiro, palco em que Fabián Bustos tem 100% de aproveitamento. Dos próximos sete jogos, o Alvinegro Praiano viaja somente para encarar o Goiás, pelo Brasileirão, no próximo dia 15.O Peixe vai precisar sair da cidade de Santos para encarar o Ceará, mesmo sendo mandante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a partida na Arena Barueri após pedido do time santista. A informação foi antecipada pelo DIÁRIO. O jogo acontece no sábado, dia 21 de maio, às 18h30min.
Confira o Calendário:
08/05 - Santos x Cuiabá - Brasileirão - Vila Belmiro12/05 - Santos x Coritiba - Copa do Brasil - Vila Belmiro15/05 - Goiás x Santos - Brasileirão - Estádio da Serrinha18/05 - Santos x Católica - Sul-Americana - Vila Belmiro21/05 - Santos x Ceará - Brasileirão - Arena Barueri24/05 - Santos x Banfield - Sul-Americana - Vila Belmiro29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão - Vila Belmiro
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados