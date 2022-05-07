Após maratona como visitante, Santos terá sequência de jogos na Vila Belmiro

O Santos enfrentou uma maratona de jogos como visitante nas últimas duas semanas. O time treinado por Fabián Bustos enfrentou Unión La Calera, São Paulo e fechou a sequência contra o Universidad Católica, no Equador, em Quito.Nesses jogos, o Peixe empatou contra o time chileno, venceu a Católica, com gol de Rwan Seco no finalzinho do jogo. A única derrota aconteceu no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, em jogo recheado de polêmicas de arbitragem.
Após isso, o time santista agora encara uma boa sequência na Vila Belmiro, palco em que Fabián Bustos tem 100% de aproveitamento. Dos próximos sete jogos, o Alvinegro Praiano viaja somente para encarar o Goiás, pelo Brasileirão, no próximo dia 15.O Peixe vai precisar sair da cidade de Santos para encarar o Ceará, mesmo sendo mandante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a partida na Arena Barueri após pedido do time santista. A informação foi antecipada pelo DIÁRIO. O jogo acontece no sábado, dia 21 de maio, às 18h30min.
Confira o Calendário:
08/05 - Santos x Cuiabá - Brasileirão - Vila Belmiro12/05 - Santos x Coritiba - Copa do Brasil - Vila Belmiro15/05 - Goiás x Santos - Brasileirão - Estádio da Serrinha18/05 - Santos x Católica - Sul-Americana - Vila Belmiro21/05 - Santos x Ceará - Brasileirão - Arena Barueri24/05 - Santos x Banfield - Sul-Americana - Vila Belmiro29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão - Vila Belmiro