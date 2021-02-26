  • Após mais um título do Flamengo, Bruno Henrique reforça: 'A gente está em outro patamar mesmo'
futebol

Após mais um título do Flamengo, Bruno Henrique reforça: 'A gente está em outro patamar mesmo'

Atacante garantiu mais um título em sua segunda temporada pelo Flamengo...
LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 00:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
São duas temporadas pelo Flamengo e sete títulos: dois Brasileiros, dois Estaduais, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e uma Libertadores. É por isso que, após a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira, o atacante Bruno Henrique reforçou: o time da Gávea está mesmo em outro patamar. A equipe perdeu por 2 a 1, mas garantiu o Octa do Brasileirão.
- Estou muito feliz. Queríamos a vitória, o ano foi muito difícil, pandemia. Muitas coisas. No tranco. O Rogerio falou uma coisa, no jogo contra o Bragantino: "Vamos focar, nos dedicar que nós vamos ser campeões dentro do Morumbi. A gente está em outro patamar mesmo, por tudo que aconteceu. Ficamos 7 pontos atrás do São Paulo, a gente conseguiu chegar. A história não é como começa, é como termina. E hoje somos campeões - comemorou o atacante, em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

