Após mais de um ano, Raphael Veiga completa uma partida como titular

Raphael Veiga foi um dos grandes nomes da goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Bolívar, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020, na noite desta quarta-feira (30). Com dois gols nos últimos quatro jogos, o camisa 23 completou uma partida inteira após mais de um ano.

A última vez que o meia tinha jogado 90 minutos com a camisa do Verdão tinha sido na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão de 2019, no empate em 1 a 1 com o time gaúcho, quando Felipão ainda era o técnico alviverde. Titular em três das últimas cinco partidas do time de Luxemburgo, e dessa vez atuando onde mais gosta, o meio-campista foi muito participativo contra o Bolívar e acabou sendo premiado com o seu décimo gol com a camisa do Palmeiras, após uma linda assistência de Matías Viña.