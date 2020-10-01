Após mais de um ano, Raphael Veiga completa uma partida como titular

Raphael Veiga foi um dos grandes nomes da goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Bolívar, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020, na noite desta quarta-feira (30). Com dois gols nos últimos quatro jogos, o camisa 23 completou uma partida inteira após mais de um ano.
A última vez que o meia tinha jogado 90 minutos com a camisa do Verdão tinha sido na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão de 2019, no empate em 1 a 1 com o time gaúcho, quando Felipão ainda era o técnico alviverde. Titular em três das últimas cinco partidas do time de Luxemburgo, e dessa vez atuando onde mais gosta, o meio-campista foi muito participativo contra o Bolívar e acabou sendo premiado com o seu décimo gol com a camisa do Palmeiras, após uma linda assistência de Matías Viña.
Veiga, que sempre pediu sequência para entregar uma performance regular, deve ganhar mais uma oportunidade como titular neste próximo sábado (3), quando o clube recebe o Ceará, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão.