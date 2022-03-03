Após mais de cinco anos, Palmeiras volta a conquistar um título diante de sua torcida no Allianz Parque

O Palmeiras conquistou um título inédito nesta quarta-feira, ao bater o Athletico-PR por 2 a 0 e levantar a taça da Recopa Sul-Americana. Mais do que isso, o clube voltou a atingir essa glória diante de sua torcida, no Allianz Parque em uma competição com o elenco profissional. Após mais de cinco anos de espera, o torcedor pôde novamente curtir uma emoção como essa dentro de casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A partida já seria especial pelo fato de ser a primeira final internacional disputada pelo Verdão dentro de sua arena. Até então, apenas taças nacionais haviam sido disputadas no estádio. Mas fundamental mesmo foi a volta de um eterno aliado do clube em jogos como esse: o torcedor. E olha que fazia um tempinho que o palmeirense não frequentava local em uma decisão de título.

O último registro da torcida em uma final no Allianz não é uma recordação boa: foi na famosa disputa do título paulista de 2018, a qual ficou marcada pela forte suspeita de interferência externa na arbitragem em um pênalti marcado em Dudu e depois de uma eternidade anulado pelos homens de preto. O Corinthians acabou vencendo o jogo no tempo normal e nos pênaltis.Mas a conquista de um título foi ainda mais antiga: o Brasileirão de 2016. Embora não tenha sido uma final, o dia 27 de novembro daquele ano foi a decisão de um título. Bastava o Palmeiras vencer a Chapecoense para garantir a taça que não era conquistada desde 1994. Naquele dia, 40.986 torcedores tiveram o privilégio de ver o Alviverde conquistar uma taça dentro de casa e nem imaginavam que o próximo demoraria tanto tempo para ser visto.

Os palmeirenses até viram um troféu ser levantado no Allianz Parque nesse meio tempo: o Brasileirão-2018, quando o Verdão venceu o Vitória e foi coroado como campeão nacional daquele ano. No entanto, no conceito histórico, a partida não é válida como jogo do título, já que esse status pertence ao duelo anterior, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, no RJ.

Mesmo assim, o Palmeiras não parou de ganhar títulos em sua casa. Na temporada 2020 foram dois: o Paulistão-2020 e a Copa do Brasil-2020, sendo que apenas o estadual foi conquistado no ano de 2020 (o nacional foi em 2021), peculiaridade causada pela pandemia de coronavírus, que também impediu que os torcedores pudessem acompanhar essas duas taças in loco.

Vale lembrar que as Libertadores de 2020 e de 2021 foram conquistadas em campo neutro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Centenário, em Montevidéu-URU, respectivamente. Em termos de finais, as decisões da Supercopa-2021 e o segundo jogo da final da Recopa-2021, foram disputados no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em ambas o Alviverde foi vice.

Neste ano, a equipe de base do Palmeiras deu esse privilégio ao torcedor, que foi até a arena alviverde para curtir o inédito e tão sonhado título da Copinha-2022. No entanto, como não se trata de uma competição disputada com o elenco profissional do Verdão, essa conquista não entra nessa conta.

Sendo assim, a conquista da Recopa-2022 foi a primeira vez que Abel Ferreira, cada vez mais ídolo palmeirense, pôde levantar um troféu dentro de casa, diante do torcedor. Ele até pôde testemunhar uma incrível mobilização em Montevidéu, na Liberta-2021, mas nada como ter essa experiência no Allianz Parque para cumprir todos os rituais de um comandante que já é histórico.