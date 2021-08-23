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futebol

Após madrugadas em claro, Roger Guedes fica livre para assinar com o Corinthians

Atacante e seus representantes vinham há sete meses tentando a liberação junto ao Shandong Luneng e receberam sinal positivo. Questão de tempo para reforçar o Timão...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:15
Crédito: Divulgação
Parece até mentira, mas a novela Roger Guedes está próxima de um final feliz e ele deve ser mesmo no Corinthians. Na tarde desta segunda-feira, os representantes do jogador finalmente conseguiram a liberação junto ao Shandong Luneng, da China. A batalha durou cerca de sete meses e exigiu várias noites em claro dos envolvidos. Agora falta pouco para o Timão anunciar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!. A demora se deu, principalmente, pela complexidade de lidar com o clube chinês. Como não havia pendências salariais, o jeito foi persistir nas conversas por outros métodos, enfrentando a burocracia e o fuso horário do país asiático.
Segundo apurou a reportagem, o estafe do atleta, encabeçado pelo agente Paulo Pitombeira, virou madrugadas buscando o acerto com o Shandong, em negociação que durou cerca de sete meses. A questão principal era o fato de Roger ter sido impedido de voltar para a China em suas tentativas por conta da pandemia de Covid-19, e não havia garantia de que conseguisse em tentativas futuras, ou seja, ficaria o ano todo sem atuar, e recebendo salários.
Diante desse esforço, a rescisão saiu nesta segunda-feira e deixou o caminho livre para que o atacante reforce o Corinthians, clube com o qual já tem acordo apalavrado há algum tempo e que esperava o desfecho da novela para colocar tudo o que foi acertado no papel. Embora alguns detalhes burocráticos ainda estejam pendentes, o anúncio do Timão não deve demorar a acontecer.
Como a janela para transferências internacionais fecha no dia 30 de agosto, a definição deve ser oficializada ainda nesta semana. Mesmo que nos bastidores a diretoria corintiana ainda não crave a contratação, o clima é de muito otimismo. Vale destacar que Roger aceitou diminuir consideravelmente seu salário para voltar ao futebol brasileiro, já que não havia como igualar.

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