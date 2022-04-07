Após longa viagem, Palmeiras terá apenas um dia de treinamento antes de pegar o Ceará

O Palmeiras jogou na Venezuela na noite da última quarta-feira e está chegando em São Paulo apenas no começo da noite desta quinta, ou seja, praticamente o dia todo de viagem, já que deixou o país vizinho nesta manhã. Dessa forma, o time não treinou e terá apenas uma atividade antes da estreia no Brasileirão-2022, contra o Ceará, neste sábado, no Allianz Parque.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Somando o trajeto de ida e volta para a Venezuela, o Verdão viajou por cerca de 18 horas (nove horas em cada trecho), o que já indica a maratona da delegação nesta semana, que teve início com o título paulista, treino às 7h da manhã, a viagem para enfrentar o Deportivo Táchira, o jogo que venceu por 4 a 0, a nova viagem, agora de volta, e será encerrada com um treino e mais uma partida.

O único treino antes do próximo duelo acontece nesta sexta-feira, na parte da tarde, na Academia de Futebol. Será o tempo que Abel Ferreira e sua comissão técnica terão para trabalhar o time que enfrentará o Ceará, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Já pensando nesse desgaste, sete jogadores titulares ficaram fora do 11 inicial que entrou em campo para o embate com o Táchira.

Marcos Rocha, Danilo, Piquerez e Rony nem viajaram para a Venezuela. Se estiverem prontos fisicamente, devem ser titulares. Assim como Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Murilo, que ficaram no banco de reservas na Libertadores. A tendência é que eles voltem a se juntar com Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Dudu, que começaram jogando contra o Deportivo Táchira.

Dependendo da condição física do elenco e do desgaste avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance, é possível que Abel Ferreira use a manhã de sábado para fazer os últimos ajustes no time. Nas partidas em casa marcadas para o período da noite, o técnico português costuma fazer atividades desse tipo, que não exijam muito esforço, e estejam mais focadas em questões táticas.