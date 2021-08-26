Após lesões, diretoria do Botafogo define novos focos no mercado: ponta e lateral-esquerdo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os acontecimentos recentes fizeram o Botafogo mudar o planejamento. Diante das lesões de Hugo e Diego Gonçalves, que vão desfalcar o clube no começo do segundo turno da Série B, a diretoria colocou o foco para duas posições no mercado de transferências: um ponta e um lateral-esquerdo, justamente os setores dos dois lesionados.

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Nesta quinta-feira, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, e Eduardo Freeland, diretor de futebol, tiveram uma reunião. O segundo explicitou a necessidade de contratar para essas duas posições e o mandatário concordou, por conta das lacunas no elenco.

Desta forma, o dirigente, agora, trabalha com, pelo menos, três nomes para cada setor. Tudo foi selecionado ao lado da equipe de Análise de Desempenho do Botafogo. Nomes que atuam no futebol estrangeiro estão, inicialmente, descartados, pois o clube acredita que o tempo de adaptação no país pode atrapalhar.Com Hugo fora da disputa do Campeonato Brasileiro por conta de uma lesão na clavícula, o Botafogo busca um lateral-esquerdo, posição que outrora estava de lado, para disputar posição com Jonathan Silva. Guilherme Santos também está no elenco para participar da rotação.

No sistema ofensivo, o Botafogo não conta com Ronald, que já estava machucado, e Diego Gonçalves, que ficará fora de fora em boa parte do segundo turno. A preferência é por um jogador que atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque.