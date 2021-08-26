AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após lesões, diretoria do Botafogo define novos focos no mercado: ponta e lateral-esquerdo
futebol

Após lesões, diretoria do Botafogo define novos focos no mercado: ponta e lateral-esquerdo

Com Hugo praticamente fora da Série B do Brasileirão e Diego Gonçalves machucado por mais de um mês, Alvinegro vai ao mercado em busca jogadores...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:36
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os acontecimentos recentes fizeram o Botafogo mudar o planejamento. Diante das lesões de Hugo e Diego Gonçalves, que vão desfalcar o clube no começo do segundo turno da Série B, a diretoria colocou o foco para duas posições no mercado de transferências: um ponta e um lateral-esquerdo, justamente os setores dos dois lesionados.
+ Em nova reunião com empresários, Botafogo faz outra proposta de renovação a Rafael Navarro
Nesta quinta-feira, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, e Eduardo Freeland, diretor de futebol, tiveram uma reunião. O segundo explicitou a necessidade de contratar para essas duas posições e o mandatário concordou, por conta das lacunas no elenco.
Desta forma, o dirigente, agora, trabalha com, pelo menos, três nomes para cada setor. Tudo foi selecionado ao lado da equipe de Análise de Desempenho do Botafogo. Nomes que atuam no futebol estrangeiro estão, inicialmente, descartados, pois o clube acredita que o tempo de adaptação no país pode atrapalhar.Com Hugo fora da disputa do Campeonato Brasileiro por conta de uma lesão na clavícula, o Botafogo busca um lateral-esquerdo, posição que outrora estava de lado, para disputar posição com Jonathan Silva. Guilherme Santos também está no elenco para participar da rotação.
No sistema ofensivo, o Botafogo não conta com Ronald, que já estava machucado, e Diego Gonçalves, que ficará fora de fora em boa parte do segundo turno. A preferência é por um jogador que atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque.
Ainda não há nenhuma negociação avançada, mas o clube, com a autorização de Durcesio, vai acelerar nestas questões durante a próxima semana. Internamente, entendem que o elenco precisa de mais peças para continuar competindo diante do calendário cheio do futebol brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capa
EstúdioCast: 3ª edição da Feira ES Construção vai discutir inovação e sustentabilidade no setor
Senador Flávio Bolsonaro
PT aciona PGR contra Flávio Bolsonaro após carta de Marco Rubio
França x Suécia
Mbappé faz 2 de novo, e França supera Suécia e avança às oitavas da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados