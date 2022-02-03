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futebol

Após lesão, Thiago Alcântara volta aos treinamentos no Liverpool

Meia dos Reds não atua desde dezembro devido lesão e deve ter condições de jogo neste domingo, contra o Cardiff City, pela FA Cup
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 10:42
Thiago Alcântara voltou aos treinamentos do Liverpool após ficar fora por conta de uma lesão no quadril. O meia não entra em campo desde dezembro, na partida contra o Newcastle. A tendência é de que o jogador possa voltar a atuar no domingo, contra o Cardiff City, pela FA Cup.> Aubameyang é anunciado como novo reforço do Barcelona até 2025
Com a atual temporada marcada por lesões e surto de Covid-19, Thiago só conta com oito partidas disputadas na Premier League. Recuperado, o meia espera iniciar uma boa sequência de jogos com a camisa do Liverpool.
O Liverpool é o segundo colocado da Premier League e, com um jogo a menos, está nove pontos atrás do líder Manchester City. A equipe comandada por Jürgen Klopp ainda conta com desfalques importantes, como Salah e Mané, devido a Copa Africana de Nações
Crédito: ThiagoAlcântaraestárecuperadodelesão(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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