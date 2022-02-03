Após lesão, Thiago Alcântara volta aos treinamentos no Liverpool

Thiago Alcântara voltou aos treinamentos do Liverpool após ficar fora por conta de uma lesão no quadril. O meia não entra em campo desde dezembro, na partida contra o Newcastle. A tendência é de que o jogador possa voltar a atuar no domingo, contra o Cardiff City, pela FA Cup.> Aubameyang é anunciado como novo reforço do Barcelona até 2025

Com a atual temporada marcada por lesões e surto de Covid-19, Thiago só conta com oito partidas disputadas na Premier League. Recuperado, o meia espera iniciar uma boa sequência de jogos com a camisa do Liverpool.

O Liverpool é o segundo colocado da Premier League e, com um jogo a menos, está nove pontos atrás do líder Manchester City. A equipe comandada por Jürgen Klopp ainda conta com desfalques importantes, como Salah e Mané, devido a Copa Africana de Nações