Após lesão na final do Mundial, Mason Mount deve desfalcar o Chelsea por duas semanas

Um dos principais nomes do time do Chelsea, o meia-atacante Mason Mount deve ser desfalque para o técnico Thomas Tuchel por pelo menos duas semanas. O camisa 19 sofreu uma lesão no tornozelo durante a final do Mundial de Clubes, no último sábado, e precisou sair ainda na etapa inicial.Segundo o portal "The Athletic", que publicou a informação primeiramente, o Chelsea não pretende acelerar o processo de recuperação, optando, assim, por um tratamento conservador. Mount se machucou depois que um jogador palmeirense caiu em cima de seu tornozelo.

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Os Blues ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso, mas Mason Mount não deverá estar à disposição para o duelo contra o Lille, na próxima semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Para o dia 27, na final da Copa da Liga Inglesa, contra o Liverpool, ele é dúvida.

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Na atual temporada, Mason Mount entrou em campo em 34 partidas pelo Chelsea, com sete gols marcados e oito assistências. Ele é o artilheiro da equipe londrina na Premier League, além de ser um dos atletas com mais participações em gol no torneio nacional.