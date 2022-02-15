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futebol

Após lesão na final do Mundial, Mason Mount deve desfalcar o Chelsea por duas semanas

Meia deixou o campo por problema no tornozelo no duelo contra o Palmeiras e não deverá jogar contra o Lille, na Champions League. Final da Copa da Liga também está ameaçada...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 16:22
Um dos principais nomes do time do Chelsea, o meia-atacante Mason Mount deve ser desfalque para o técnico Thomas Tuchel por pelo menos duas semanas. O camisa 19 sofreu uma lesão no tornozelo durante a final do Mundial de Clubes, no último sábado, e precisou sair ainda na etapa inicial.Segundo o portal "The Athletic", que publicou a informação primeiramente, o Chelsea não pretende acelerar o processo de recuperação, optando, assim, por um tratamento conservador. Mount se machucou depois que um jogador palmeirense caiu em cima de seu tornozelo.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Os Blues ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso, mas Mason Mount não deverá estar à disposição para o duelo contra o Lille, na próxima semana, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Para o dia 27, na final da Copa da Liga Inglesa, contra o Liverpool, ele é dúvida.
+ Thiago Silva, Richarlison, Matheus Cunha… Veja os destaques brasileiros no futebol europeu do fim de semana
Na atual temporada, Mason Mount entrou em campo em 34 partidas pelo Chelsea, com sete gols marcados e oito assistências. Ele é o artilheiro da equipe londrina na Premier League, além de ser um dos atletas com mais participações em gol no torneio nacional.
Crédito: MasonMountfoititularnosdoisjogosdoChelseanoMundialdeClubes(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

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