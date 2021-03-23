Após lesão, Kaio Nunes retornou aos gramados estreando pela Chapecoense

Crédito: Atleta foi relacionado para uma partida no último mês de janeiro, mas não atuou (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O atacante Kaio Nunes estreou com a camisa da Chapecoense no último domingo (21) na vitória contra o Juventus-SC pelo placar de 2 a 0. Na época que ainda defendia o Goiás, o camisa 96 sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral em agosto de 2020 e passou o final da temporada focado na recuperação.>Segue 100%: a classificação do Campeonato CatarinenseKaio havia atuado em 19 partidas pelo Goiás em 2019 e o desempenho dentro de campo, apesar da pouca idade, chamou a atenção dos clubes da Série A. Com isso, a Chapecoense anunciou o atleta de 25 anos no último dia 13 de março com contrato até dezembro de 2022 e não demorou muito para relacionar o atleta.

O camisa 96 vinha trabalhando bastante para antecipar o processo de transição desde janeiro de 2021 e, inclusive, chegou a ser relacionado em uma partida do Campeonato Goiano pelo antigo clube, mas acabou não entrando em campo.