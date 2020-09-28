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futebol

Após lesão, Braithwaite volta a treinar com elenco do Barcelona

Jogador ficou de fora da estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o Villarreal...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 18:57
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante dinamarquês Martin Braithwaite, do Barcelona, participou do treinamento da equipe blaugrana nesta segunda-feira após sofrer uma lesão na coxa esquerda. O trabalho comandado por Ronald Koeman visou a recuperação física dos atletas depois da goleada sobre o Villarreal, no domingo.Braithwaite teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda no dia 19, após treinamento. O Barcelona não havia estipulado um prazo de retorno. Além do atacante, o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Umtiti também estão lesionados.
Fora dos planos de Ronald Koeman inicialmente, o Braithwaite pode ganhar nova chance no clube blaugrana com a saída de Luis Suárez, que está se transferiu para o Atlético de Madrid.
Na pré-temporada, Braithwaite atuou em dois dos três amistosos do Barcelona. Contra o Gimnàstic, o atacante jogou o segundo tempo. Já contra o Girona, o atleta atuou por 30 minutos.

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