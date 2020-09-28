Após lesão, Braithwaite volta a treinar com elenco do Barcelona

O atacante dinamarquês Martin Braithwaite, do Barcelona, participou do treinamento da equipe blaugrana nesta segunda-feira após sofrer uma lesão na coxa esquerda. O trabalho comandado por Ronald Koeman visou a recuperação física dos atletas depois da goleada sobre o Villarreal, no domingo.Braithwaite teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda no dia 19, após treinamento. O Barcelona não havia estipulado um prazo de retorno. Além do atacante, o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Umtiti também estão lesionados.