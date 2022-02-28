Após jovens, Palmeiras planeja outras renovações de contrato no elenco; Deyverson deve sair

Em meio a algumas disputas de título, o Palmeiras segue tratando de questões administrativas, entre elas as situações contratuais do elenco. Nas últimas semanas, o clube realizou uma série de renovações com revelações da base e agora planeja as conversas em relação aos outros nomes do elenco com vínculo no fim. Desses, porém, um não deve seguir no Verdão: Deyverson.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Pensando em valorizar e estender a permanência de alguns jovens no elenco, o Alviverde tratou de assinar novos acordos com essa garotada. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Renan, Danilo, Gabriel Veron, Pedro Bicalho, Giovani e Lucas Freitas renovaram seus contratos e ganharam aumento salarial do clube. O próximo da lista é Wesley, que já tem negociado sua situação há algum tempo.

O foco do Palmeiras foi tratar logo essa extensão para ganhar segurança e não ter o risco de perder algum desses jogadores em uma futura negociação frustrada. Segundo apurou o LANCE!, nenhum dos acordos foi fechado por cifras exorbitantes e estão dentro da realidade do clube e do mérito de cada um. A diretoria acredita que eles renderão esportiva e financeiramente.Passada essa fase com os jovens, a diretoria agora se prepara para tratar com o pessoal mais experiente do elenco que tem contrato no fim. No grupo atual, Marcos Rocha, Gustavo Scarpa e Deyverson tem acordo apenas até este ano, sendo os dois primeiros até dezembro e o atacante apenas até o meio de 2022.

Rocha e Scarpa estão na lista de prioridade do Palmeiras para extensão dos vínculos, ambos são considerados peças importantes para a comissão técnica e serão procurados em breve pelos dirigentes alviverdes. O lateral é um dos mais experientes do elenco, sendo um dos líderes do vestiário e um dos capitães de Abel Ferreira. Já o meia é peça tática essencial e uma liderança técnica no time.

As duas situações devem ser conversadas após a disputa da Recopa Sul-Americana. No entanto, uma que está praticamente resolvida é a de Deyverson. Apesar de as partes não confirmarem, dificilmente o herói da Libertadores-2021 permanecerá no clube após junho, quanto termina seu contrato. Aos 30 anos, ele está vinculado ao Verdão desde 2017 e tem mercado interessante fora do país. Se quiser, já pode assinar um pré-acordo com outra equipe.

Essa situação tem a ver com a procura do clube por um novo centroavante, já que a saída de um jogador da posição abriria ainda mais espaço na folha salarial para ter mais margem para negociar com esse possível reforço com o qual Abel Ferreira sonha há cerca de um ano. Se Deyverson deixar o Palmeiras no término do contrato, será necessário, em um prazo de dois anos, ressarcir a Crefisa, que na época gastou R$ 19 milhões para trazê-lo da Espanha.

A tendência é que nas próximas semanas as três situações tenham novidades. A ideia é resolver tudo o que for possível com antecedência em relação aos términos dos vínculos, especialmente os de Marcos Rocha e de Gustavo Scarpa, que a partir do meio do ano poderia assinar pré-contrato com outros clubes.