Após jogos "apagados", Lucas Braga brilha em vitória do Santos

O atacante Lucas Braga perdeu um pouco de espaço após as chegadas de alguns reforços, especificamente de Marcos Guilherme. Como o jogador chegou muito bem do Internacional, o camisa 30 santista enfrentou alguns jogos no banco de reservas.Após a saída de Kaio Jorge e as constantes lesões de Marinho, Lucas Braga voltou a atuar em sua posição que se destacou no Peixe: na ponta direita. E assim ele não saiu mais do time.Na vitória contra o Libertad, por 2 a 1, placar que dá uma pequena vantagem ao Peixe para o Paraguai, Lucas Braga foi um dos melhores jogadores em campo. A maioria das chances criadas pelo Santos saíram dos pés dele. Ao todo, foram 2 passes decisivos, 8 dribles certos, 13 duelos ganhos, 3 desarmes e 2 interceptações, segundo dados do SofaScore.O gol da vitória saiu aos 47 minutos da segunda etapa, quando o Peixe já estava com um jogador a menos. Lucas Braga recebeu pela esquerda, passou pela marcação e jogou a bola para Marcos Guilherme. O zagueiro Barboza tentou cortar, mas mandou para o próprio gol.