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futebol

Após jogos "apagados", Lucas Braga brilha em vitória do Santos

Atacante participou dos dois gols do Peixe na vitória por 2 a 1 contra  o Libertad, na Vila...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:11

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:11

Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O atacante Lucas Braga perdeu um pouco de espaço após as chegadas de alguns reforços, especificamente de Marcos Guilherme. Como o jogador chegou muito bem do Internacional, o camisa 30 santista enfrentou alguns jogos no banco de reservas.Após a saída de Kaio Jorge e as constantes lesões de Marinho, Lucas Braga voltou a atuar em sua posição que se destacou no Peixe: na ponta direita. E assim ele não saiu mais do time.Na vitória contra o Libertad, por 2 a 1, placar que dá uma pequena vantagem ao Peixe para o Paraguai, Lucas Braga foi um dos melhores jogadores em campo. A maioria das chances criadas pelo Santos saíram dos pés dele. Ao todo, foram 2 passes decisivos, 8 dribles certos, 13 duelos ganhos, 3 desarmes e 2 interceptações, segundo dados do SofaScore.O gol da vitória saiu aos 47 minutos da segunda etapa, quando o Peixe já estava com um jogador a menos. Lucas Braga recebeu pela esquerda, passou pela marcação e jogou a bola para Marcos Guilherme. O zagueiro Barboza tentou cortar, mas mandou para o próprio gol.
"É superação. Não deixamos de lutar, mesmo com um a menos. Fomos coroados com o gol. O nosso objetivo era poder vencer em casa, abrir vantagem para o jogo de fora, então fizemos um bom papel", disse o atacante do Santos à Conmebol TV após o jogo.

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