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Após jogarem pelo Brasil, dupla do Fla retorna ao Rio e será avaliada

Rodrigo Caio e Everton Ribeiro chegaram ao Rio de Janeiro nesta manhã: participação da dupla contra o Red Bull Bragantino ainda será definida pelo DM e comissão técnica do Fla...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 11:35
Crédito: Everton Ribeiro em ação pela Seleção Brasileira, em Lima, no Peru (Lucas Figueiredo/CBF
Presentes na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, na noite de terça-feira em Lima, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio desembarcaram na manhã desta quarta no Rio de Janeiro. A dupla terá o resto do dia de folga e se reapresenta ao Flamengo na manhã de quinta, quando passarão por avaliações e terão as presenças confirmadas - ou não - para o jogo contra o Red Bull Bragantino, de noite, no Maracanã. O confronto é pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os atletas do Flamengo retornaram ao Brasil em voo fretado, que também trouxe o técnico Tite. Titular, Rodrigo Caio atuou por 78 minutos na terça. Everton Ribeiro, que entrou na etapa final, esteve em campo por 21 minutos.Outro "selecionável" que pode reforçar o Flamengo contra o Bragantino é o lateral-direito Maurício Isla, que atuou 90 minutos no empate da seleção chilena com a Colômbia, em Santiago, também na noite desta terça-feira.
Já Giorgian De Arrascaeta, convocado pelo Uruguai para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, retorna ao Rio de Janeiro só na quinta, e lesionado: o meio-campista sofreu uma lesão na coxa esquerda.
Após a vitória por 4 a 2, que manteve o Brasil com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o zagueiro Rodrigo Caio projetou o retorno ao time do Flamengo.
- Voltando para o Flamengo, sabemos que o Brasileiro é muito difícil, já temos um jogo na quinta-feira, espero estar à disposição para a gente seguir nessa caminhada. O time vem crescendo, vem evoluindo, espero que a gente possa alcançar o nível do ano passado, que é o nosso objetivo - comentou à CBF TV.

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