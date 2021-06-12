Após jogar torneio amador, Ênio testa negativo para Covid-19, mas passará a integrar time sub-20 do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo não deixou a situação de Ênio passar barata. Depois de ter atuado em um torneio amador no último fim de semana, o jogador realizou exame de Covid-19, testou negativo mas mesmo assim será "rebaixado" para o time sub-20 de forma fixa.

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Internamente, o clube aplicou multa, mas também vai tirar o jogador da rotina do futebol profissional, onde estava de forma fixa desde o começo da temporada 2021, com o treinador Marcelo Chamusca.