Após jogar torneio amador, Ênio testa negativo para Covid-19, mas passará a integrar time sub-20 do Botafogo

O Botafogo não deixou a situação de Ênio passar barata. Depois de ter atuado em um torneio amador no último fim de semana, o jogador realizou exame de Covid-19, testou negativo mas mesmo assim será "rebaixado" para o time sub-20 de forma fixa.
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Internamente, o clube aplicou multa, mas também vai tirar o jogador da rotina do futebol profissional, onde estava de forma fixa desde o começo da temporada 2021, com o treinador Marcelo Chamusca.
O atacante ficará na equipe de base por tempo indeterminado, sem data prevista para um possível retorno ao time principal do Botafogo. Mesmo com essa medida, a situação do jogador continua sob análise da diretoria do clube de General Severiano.Ênio jogou um torneio amador no campo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, no último domingo. Com aglomeração e pessoas sem máscara, o atacante atuou por 40 minutos na partida entre Boby Marley FC e Raça Negra.