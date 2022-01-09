Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após internação, Rodrigo Caio, do Flamengo, afirma: 'Certeza que, em breve, estarei fazendo o que tanto amo'
futebol

Após internação, Rodrigo Caio, do Flamengo, afirma: 'Certeza que, em breve, estarei fazendo o que tanto amo'

Zagueiro está internado em um hoispital no Rio de Janeiro por conta de uma infecção no local dos pontos no joelho direito, operado em dezembro de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 15:43

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 15:43

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, Rodrigo Caio publicou um vídeo neste domingo, nas redes sociais, afirmando "estar sendo bem tratado" e que. "em breve, estará voltando a fazer o que ama". O zagueiro do Flamengo sofreu uma infecção no local dos pontos no joelho direito, operado em dezembro de 2021, e está realizando tratamento.- Passando para agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Gratidão pela torcida de vocês pela minha recuperação. Dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado por todo departamento médico do Flamengo e pelo hospital. Tenho certeza que, em breve, estarei de volta fazendo o que tanto amo - afirmou o jogador do Flamengo neste domingo.No sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta-feira, de acordo com o Dr. Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.
- Estou muito bem, com muita força e fé que tudo dará certo. Logo, logo, estarei dentro de campo fazendo o que eu amo - concluiu Rodrigo Caio, do Flamengo.
Crédito: OzagueiroRodrigoCaioestáinternadonoRiodeJaneiroporcontadeumainfecção(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados