Após internação, Rodrigo Caio, do Flamengo, afirma: 'Certeza que, em breve, estarei fazendo o que tanto amo'

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, Rodrigo Caio publicou um vídeo neste domingo, nas redes sociais, afirmando "estar sendo bem tratado" e que. "em breve, estará voltando a fazer o que ama". O zagueiro do Flamengo sofreu uma infecção no local dos pontos no joelho direito, operado em dezembro de 2021, e está realizando tratamento.- Passando para agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Gratidão pela torcida de vocês pela minha recuperação. Dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado por todo departamento médico do Flamengo e pelo hospital. Tenho certeza que, em breve, estarei de volta fazendo o que tanto amo - afirmou o jogador do Flamengo neste domingo.No sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta-feira, de acordo com o Dr. Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.