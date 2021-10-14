Após interesse do Barcelona, Sterling diz que pensa em sair do Manchester City

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

Depois de perder espaço com o técnico Pep Guardiola no Manchester City, o atacante Raheem Sterling pode deixar o clube inglês em breve. Alvo do Barcelona, o jogador de 26 anos afirmou em entrevista à imprensa estadunidense que pensa em mudar de ares.- Como jogador inglês, tudo que sei é a Premier League e sempre pensei que um dia adoraria jogar no exterior e enfrentar esse desafio. Na verdade, penso em aprender alguns idiomas diferentes. Eu gosto bastante do sotaque francês e espanhol - disse Sterling ao jornal "Financial Times".

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

Apesar de ter contrato com o atual campeão inglês até junho de 2023, o camisa 7 pode receber uma proposta do Barcelona já na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro. Segundo o "Mundo Deportivo", mesmo em crise financeira, os catalães poderão gastar 16 milhões de euros (R$ 101 milhões).

Ainda na entrevista ao portal dos Estados Unidos, Sterling não descartou que uma eventual saída do Manchester City aconteça em breve. Para o atleta, o futebol é a coisa mais importante em sua vida.

- Se houvesse uma oportunidade de ir para outro lugar, eu estaria aberto a isso neste momento. O futebol é a coisa mais importante para mim, desafios que me propus desde muito jovem, e também sonhos, para ser honesto com vocês, como jogar no exterior - frisou.

+ GALERIA: Veja todos os 30 candidatos à Bola de Ouro 2021