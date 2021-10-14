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Após interesse do Barcelona, Sterling diz que pensa em sair do Manchester City

Jogador de 26 anos tem contrato com o atual campeão da Premier League até junho de 2023, mas pode receber proposta do clube catalão já na janela de transferências de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 19:23

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:23

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Depois de perder espaço com o técnico Pep Guardiola no Manchester City, o atacante Raheem Sterling pode deixar o clube inglês em breve. Alvo do Barcelona, o jogador de 26 anos afirmou em entrevista à imprensa estadunidense que pensa em mudar de ares.- Como jogador inglês, tudo que sei é a Premier League e sempre pensei que um dia adoraria jogar no exterior e enfrentar esse desafio. Na verdade, penso em aprender alguns idiomas diferentes. Eu gosto bastante do sotaque francês e espanhol - disse Sterling ao jornal "Financial Times".
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Apesar de ter contrato com o atual campeão inglês até junho de 2023, o camisa 7 pode receber uma proposta do Barcelona já na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro. Segundo o "Mundo Deportivo", mesmo em crise financeira, os catalães poderão gastar 16 milhões de euros (R$ 101 milhões).
Ainda na entrevista ao portal dos Estados Unidos, Sterling não descartou que uma eventual saída do Manchester City aconteça em breve. Para o atleta, o futebol é a coisa mais importante em sua vida.
- Se houvesse uma oportunidade de ir para outro lugar, eu estaria aberto a isso neste momento. O futebol é a coisa mais importante para mim, desafios que me propus desde muito jovem, e também sonhos, para ser honesto com vocês, como jogar no exterior - frisou.
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O Manchester City considera Sterling um jogador importante e deseja renovar o vínculo do atleta. No entanto, segundo o jornal "Sport!", o camisa 10 da seleção inglesa não pensa em estender seu contrato com os Cityzens.

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