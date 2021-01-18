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Após intercorrência clínica, Departamento Médico do Botafogo libera volta de Cavalieri

Goleiro estará presente no treino desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 19:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:36

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Após uma intercorrência clínica, o goleiro do Botafogo Diego Cavalieri foi liberado pelo Departamento Médico do clube para retornar aos treinamentos nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria do Botafogo.Botafogo consegue se salvar do rebaixamento? Simule agoraCavalieri seria o titular contra o Santos, no último domingo, mas, por causa de uma intercorrência clínica não apareceu nem no banco de reservas. O Botafogo informou que o goleiro foi medicado e permaneceu no hotel. Cavalieri chegou ao Botafogo em dezembro de 2018 e, desde a lesão de Gatito Fernández, é o titular da meta alvinegra. Nesta temporada, já soma 20 jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, segundo o site Transfermarket.

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