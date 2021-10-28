Após insultos racistas da torcida a Vini Jr., liga espanhola denuncia Barcelona ao Ministério Público

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Vivendo momentos conturbados dentro de campo, especialmente após a demissão do técnico Ronald Koeman, o Barcelona terá mais um problema fora das quatro linhas. Responsável por organizar o Campeonato Espanhol, a La Liga denunciou a equipe blaugrana por conta de insultos racistas ao atacante Vini Jr., do Real Madrid, no clássico do último domingo.O atacante brasileiro revelado no Flamengo foi hostilizado no segundo tempo da vitória merengue no Camp Nou. Ao ser substituído, o camisa 20, sendo muito xingado, apontou para o placar do estádio, que no momento marcava 1 a 0 para o Real Madrid.

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Segundo a La Liga, a denúncia foi direcionada ao departamento que investiga crimes de ódios do Ministério Público da cidade de Barcelona. A liga espanhola disse que "coopera na luta contra qualquer tipo de ato ou comportamento racista ou xenófobo", e que "luta há anos contra esse tipo de comportamento e promove os valores positivos do esporte".

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