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Após insucesso de negociação, Danilo Barbosa se despede do Palmeiras: 'Ficará marcado na minha vida'

Verdão tentou prorrogar o empréstimo do volante junto ao Nice, da França, mas o clube europeu não aceitou. Nesta quinta-feira ele postou sua gratidão pelo ano no Alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 19:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:19

Mais um jogador oficializou a sua saída do Palmeiras. Nesta quinta-feira foi a vez de Danilo Barbosa se despedir do clube via rede social. Depois do fracasso na negociação para prorrogar seu empréstimo, o jogador voltará ao Nice, da França, para o prosseguimento de sua carreira em outra agremiação.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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O jogador usou seu perfil no Instagram para agradecer pela passagem no Alviverde durante quase um ano em que defendeu as cores do clube, disputando finais e conquistando a Copa Libertadores de 2021, no Uruguai.
- Foi incrível ter feito parte dessa história. Só tenho a agradecer ao Palmeiras e a todos que confiaram no meu trabalho. 2021 ficará marcado para sempre na minha vida. Valeu, Verdão - diz o texto publicado pelo meio-campista.
Com contrato de empréstimo somente até o fim de 2021, o Palmeiras tentou prorrogar a permanência de Danilo a pedido de Abel Ferreira, porém o Nice não aceitou o modelo de negócio e as conversas foram encerradas. Por isso, o Verdão acabou fechando com o volante Jailson, que estava livre no mercado.
Aos 25 anos, Danilo chegou ao Alviverde no início de 2021 e durante a sua passagem disputou 30 jogos pelo clube, marcando um gol e duas assistências.
Crédito: DaniloBarbosasedespediudoPalmeirasnestaquinta-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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