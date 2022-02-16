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Após insistir por permanência no início do ano, Caio Vidal prolonga acordo com o Inter

Jogador foi alvo de interesse do Bahia, mas não quis abrir conversas por entender que poderia recuperar espaço no Colorado...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 16:38
Atacante que ganhou suas primeiras oportunidades com Abel Braga na campanha do vice-campeonato do Brasileirão 2020, Caio Vidal prolongou seu acordo com o Internacional até 2023. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube nesa quarta-feira (16).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 21 anos de idade tinha seu vínculo anterior com validade até o final do ano, algo que abria a possibilidade do atleta assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do mês de junho e, consequentemente, sair do Colorado sem custos.
Antes mesmo do início da temporada e diante da redução de espaço com os treinadores que sucederam Abel Braga, o Bahia chegou a consultar a situação do atleta visando contratá-lo.
Todavia, mesmo diante do cenário adverso, Caio teria optado por continuar no Internacional e trabalhar pela recuperação do prestígio que chegou a colocá-lo como titular da equipe profissional. Algo que, gradativamente, parece ocorrer com o fato de ter sido acionado em cinco das seis partidas feitas na temporada pelo Inter sob o comando de Alexander Medina.
Crédito: Divulgação/Internacional

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