Após insistir por permanência no início do ano, Caio Vidal prolonga acordo com o Inter

Atacante que ganhou suas primeiras oportunidades com Abel Braga na campanha do vice-campeonato do Brasileirão 2020, Caio Vidal prolongou seu acordo com o Internacional até 2023. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube nesa quarta-feira (16).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 21 anos de idade tinha seu vínculo anterior com validade até o final do ano, algo que abria a possibilidade do atleta assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do mês de junho e, consequentemente, sair do Colorado sem custos.