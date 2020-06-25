Após início ruim e a paralisação, Vasco busca novos protagonistas

Crédito: Martín Benítez chegou ao Vasco sob a expectativa de melhorar o setor criativo da equipe (Celso Pupo/Fotoarena

A despeito da confusão sobre a data da reestreia, ela é iminente. O Vasco entra em campo no próximo domingo, pela Taça Rio, contra o Macaé. Será o início da parte visível do trabalho de Ramon Menezes. E sob a expectativa de que cara terá a equipe. A mesma espinha dorsal? Novos pilares?

O Vasco que atuou até a paralisação pela pandemia de COVID-19, teve, entre titulares e reservas, alguns personagens como pilares de atuações regulares: o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Leandro Castan, o volante Andrey e o centroavante Germán Cano.

Mas Abel Braga deixou de ser o treinador, e novos personagens podem aparecer na equipe cruz-maltina. Tudo vai passar pelo sucesso dos planos do novo comandante, e a adaptação de quem não brilhava ou não estava integrado totalmente.

No segundo caso se enquadra o já citado centroavante argentino, que está mais magro, mas também o compatriota Martín Benítez, que disputou cerca de 45 minutos nos dois jogos até aqui. Também vale para Talles Magno, que fraturou o pé esquerdo durante o Carnaval e, por isso, atuou apenas em sete partidas em 2020.

Ser protagonista é contexto possível também para Yago Pikachu, que não teve início de ano de destaque técnico - assim como muitos outros do time. É a grande chance de Ricardo Graça, que deve formar dupla de zaga com Castan. E por que não para Bruno César, meia reintegrado e de quem tanto se espera.