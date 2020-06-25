Após início ruim e a paralisação, Vasco busca novos protagonistas

A despeito da confusão sobre a data da reestreia, ela é iminente. O Vasco entra em campo no próximo domingo, pela Taça Rio, contra o Macaé. Será o início da parte visível do trabalho de Ramon Menezes. E sob a expectativa de que cara terá a equipe. A mesma espinha dorsal? Novos pilares?
O Vasco que atuou até a paralisação pela pandemia de COVID-19, teve, entre titulares e reservas, alguns personagens como pilares de atuações regulares: o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Leandro Castan, o volante Andrey e o centroavante Germán Cano.
Mas Abel Braga deixou de ser o treinador, e novos personagens podem aparecer na equipe cruz-maltina. Tudo vai passar pelo sucesso dos planos do novo comandante, e a adaptação de quem não brilhava ou não estava integrado totalmente.
No segundo caso se enquadra o já citado centroavante argentino, que está mais magro, mas também o compatriota Martín Benítez, que disputou cerca de 45 minutos nos dois jogos até aqui. Também vale para Talles Magno, que fraturou o pé esquerdo durante o Carnaval e, por isso, atuou apenas em sete partidas em 2020.
Ser protagonista é contexto possível também para Yago Pikachu, que não teve início de ano de destaque técnico - assim como muitos outros do time. É a grande chance de Ricardo Graça, que deve formar dupla de zaga com Castan. E por que não para Bruno César, meia reintegrado e de quem tanto se espera.
Guarín também tem óbvia expectativa sobre si. Entretanto, ainda não será neste domingo que ele vai retomar a trajetória com a cruz de malta. Pela demora na negociação e pelo período do colombiano em sua terra natal durante a corrente pandemia, o meio-campista ainda busca a melhor forma física.E MAIS:Agora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoWinck lembra afastamento do Vasco em 2019: 'Nunca entendi'Pressões: o rito entre Campello, a lista de sócios e uma punição E MAIS: