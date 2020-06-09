Após infecções por COVID-19, apenas dois atletas seguem fora dos trabalhos do Vasco em São Januário

A rotina do departamento de futebol do Vasco vai sendo retomada. Nesta terça-feira, 14 jogadores dos 16 antes infectados com o novo coronavírus voltaram aos trabalhos presenciais. Eles se reapresentaram em São Januário, onde o elenco está fazendo as atividades. O retorno destes jogadores foi noticiado primeiramente pelo "Atenção Vascaínos" e confirmado pelo LANCE!.
Dois jogadores seguem fora do clube. No caso de Fredy Guarín, ele chegou a ser testado, mas está na Colômbia com retorno previsto para esta semana. Os funcionários do departamento de futebol profissional já estão todos trabalhando de forma presencial novamente.
O Vasco montou um aparato e um protocolo de prevenção contra a disseminação do COVID-19. Integrantes do departamento de futebol foram testados a partir do dia 22 de maio, 19 chegaram a ter resultados positivos e, desde então, passos vem sendo dados para as atividades ocorrerem na Colina.
Os jogadores estão em grupos pequenos, chegam em horários pré-estabelecidos, passam por uma cabine de desinfecção. Eles estão, num primeiro momento, fazendo atividades que remetem à pré-temporada, como reavaliação física.E MAIS:Vasco quita atrasados de Marrony, mas venda do atacante é iminenteMarrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem capítulos finaisVasco acerta pagamentos de janeiro ao departamento de futebol E MAIS: