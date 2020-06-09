Após infecções por COVID-19, apenas dois atletas seguem fora dos trabalhos do Vasco em São Januário

Crédito: Estádio de São Januário vai voltando a ser ocupado pelo departamento de futebol vascaíno (Rafael Ribeiro/Vasco

A rotina do departamento de futebol do Vasco vai sendo retomada. Nesta terça-feira, 14 jogadores dos 16 antes infectados com o novo coronavírus voltaram aos trabalhos presenciais. Eles se reapresentaram em São Januário, onde o elenco está fazendo as atividades. O retorno destes jogadores foi noticiado primeiramente pelo "Atenção Vascaínos" e confirmado pelo LANCE!.

Dois jogadores seguem fora do clube. No caso de Fredy Guarín, ele chegou a ser testado, mas está na Colômbia com retorno previsto para esta semana. Os funcionários do departamento de futebol profissional já estão todos trabalhando de forma presencial novamente.

O Vasco montou um aparato e um protocolo de prevenção contra a disseminação do COVID-19. Integrantes do departamento de futebol foram testados a partir do dia 22 de maio, 19 chegaram a ter resultados positivos e, desde então, passos vem sendo dados para as atividades ocorrerem na Colina.