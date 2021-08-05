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Após indignação com a arbitragem, Lisca projeta arrancada do Vasco: 'Vamos transformar em combustível'

Apesar da eliminação da Copa do Brasil, técnico cruz-maltino gostou da atuação e disse estar confiante com o crescimento da equipe na disputa da Série B do Brasileirão...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 01:05

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 01:05
Crédito: Lisca disse estar confiante e espera uma arrancada do Vasco na Série B (Reprodução / Vasco TV
Em meio à polêmica de arbitragem, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 1 para o São Paulo. Em entrevista coletiva, o técnico Lisca destacou que pretende usar a indignação como combustível para engrenar na Série B e que gostou do entrega da equipe em campo. Vale destacar que na entrevista apenas o diretor Alexandre Pássaro falou sobre o desempenho da arbitragem.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Falei sobre o jogo (o clássico de sábado), 69% de posse, sempre controle, Botafogo jogou num modelo reativo, com direito, não tem modelo definitivo. Muitas vezes no Brasil, menos posse ganha jogo. Falei sobre a contundência. Falei sobre ser efetivo e eficaz. Não gostei de termos controle, mas não transformarmos em vantagem. O gol cedo nem foi contra-ataque. Hoje já foi bem melhor. Precisávamos ter entendimento, vibração, entrega. Em compensação, hoje, se mantivermos esse nível temos muita chance de conseguir o acesso - disse o treinador, que em seguida emendou confiante:
- A resposta dos jogadores ontem e hoje me deixa confiante. O que importa na Série B é o final. Nossa arrancada ano passado foi no segundo turno. Tínhamos dois pontos mais. Estou confiante demais. No grupo, na diretoria, na torcida, que está doída. Pode ter certeza que hoje foi o início da nossa arrancada. A indignação vamos transformar em combustível. No segundo turno vamos tirar as criancinhas da sala, estou esperançoso e trabalhando demais para que isso aconteça - acrescentou.
O próximo compromisso do Vasco será pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado. Pela 16ª rodada, a equipe visita o Vitória, às 19h30, no Barradão. Com 22 pontos, o time ocupa a décima colocação e terá pela frente seis jogos em agosto para engrenar de vez e entrar no G4 da competição.

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