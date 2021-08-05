Após indignação com a arbitragem, Lisca projeta arrancada do Vasco: 'Vamos transformar em combustível'

Crédito: Lisca disse estar confiante e espera uma arrancada do Vasco na Série B (Reprodução / Vasco TV

Em meio à polêmica de arbitragem, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 1 para o São Paulo. Em entrevista coletiva, o técnico Lisca destacou que pretende usar a indignação como combustível para engrenar na Série B e que gostou do entrega da equipe em campo. Vale destacar que na entrevista apenas o diretor Alexandre Pássaro falou sobre o desempenho da arbitragem.

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- Falei sobre o jogo (o clássico de sábado), 69% de posse, sempre controle, Botafogo jogou num modelo reativo, com direito, não tem modelo definitivo. Muitas vezes no Brasil, menos posse ganha jogo. Falei sobre a contundência. Falei sobre ser efetivo e eficaz. Não gostei de termos controle, mas não transformarmos em vantagem. O gol cedo nem foi contra-ataque. Hoje já foi bem melhor. Precisávamos ter entendimento, vibração, entrega. Em compensação, hoje, se mantivermos esse nível temos muita chance de conseguir o acesso - disse o treinador, que em seguida emendou confiante:

- A resposta dos jogadores ontem e hoje me deixa confiante. O que importa na Série B é o final. Nossa arrancada ano passado foi no segundo turno. Tínhamos dois pontos mais. Estou confiante demais. No grupo, na diretoria, na torcida, que está doída. Pode ter certeza que hoje foi o início da nossa arrancada. A indignação vamos transformar em combustível. No segundo turno vamos tirar as criancinhas da sala, estou esperançoso e trabalhando demais para que isso aconteça - acrescentou.