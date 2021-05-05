Após igualar Zico, Gabigol valoriza vitória e critica jogos na altitude: 'Não deve haver essa vantagem'

Gabigol voltou a ser protagonista do Flamengo em Libertadores. Aliás, nesta terça-feira, na vitória sobre a LDU por 3 a 2, em Quito e pela terceira rodada do Grupo G, o camisa 9 se igualou a Zico quanto a bolas na rede pelo clube no torneio, com 16 gols, ao todo. E, com dois tentos diante dos equatorianos, foi eleito o melhor em campo pela organização.Na entrevista à Conmebol TV após o triunfo, Gabigol valorizou o triunfo, sobretudo por ter sido suado - o Flamengo vencia por 2 a 0 e chegou a ceder o empate no segundo tempo - e na controversa altitude 2.734 metros.