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Após igualar Zico, Gabigol valoriza vitória e critica jogos na altitude: 'Não deve haver essa vantagem'

Goleador do Flamengo foi o protagonista no triunfo desta terça, em Quito (cerca de 2.700 metros), diante da LDU. Gabi chegou a 16 gols pelo clube em Libertadores, igualando Zico...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 23:55

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 23:55

Crédito: Staff Images / Conmebol
Gabigol voltou a ser protagonista do Flamengo em Libertadores. Aliás, nesta terça-feira, na vitória sobre a LDU por 3 a 2, em Quito e pela terceira rodada do Grupo G, o camisa 9 se igualou a Zico quanto a bolas na rede pelo clube no torneio, com 16 gols, ao todo. E, com dois tentos diante dos equatorianos, foi eleito o melhor em campo pela organização.Na entrevista à Conmebol TV após o triunfo, Gabigol valorizou o triunfo, sobretudo por ter sido suado - o Flamengo vencia por 2 a 0 e chegou a ceder o empate no segundo tempo - e na controversa altitude 2.734 metros.
- Feliz pela vitória, pela partida, viagem longa, altitude. Treinamos muito bem um dia antes da partida, creio que isso facilitou a gente durante o jogo.
- É sempre muito difícil jogar aqui na altitude. Não concordo com esse tipo de jogo. Não deve haver essa vantagem na Libertadores. Creio que o time soube sofrer e foi muito bem - completou. Gabigol disputa a Libertadores pelo Flamengo desde 2019. Nesta temporada, chegou a cinco gols no torneio - é um dos artilheiros.

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