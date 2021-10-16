Após hat-trick, Roberto Firmino diz: 'Feliz pelos gols, pela atuação e pelo resultado'

Crédito: Reprodução / Twitter Liverpool

Destaque na vitória do Livepool por 5 a 0 sobre o Watford, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, o atacante Roberto Firmino marcou três gols e foi o grande artilheiro do dia no Vicarage Road. O brasileiro foi titular na equipe de Jürgen Klopp e mostrou que o treinador terá dor de cabeça para montar o ataque.- Só posso agradecer a Deus por essa atuação de hoje. Estou muito feliz pelos gols marcados e, principalmente, pela atuação e pelo resultado que conquistamos. Sabemos que todo jogo da Premier League é como se fosse uma final, e estamos conseguindo manter um bom desempenho - disse Bobby, como é carinhosamente chamado pelos torcedores do Liverpool.

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Além do camisa 9, Sadio Mané e Mohamed Salah também tiveram grande atuação e deixaram suas marcas. Firmino afirmou que atuar com estes dois jogadores deixa tudo mais fácil.

- Jogar ao lado de craques como Mané e Salah torna tudo mais fácil. Mas todos os jogadores fazem parte desse processo. É com uma equipe forte que se conquista os objetivos - afirmou.

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O LIverpool agora voltar as atenções para a Champions League, onde enfrentará o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, na Espanha.