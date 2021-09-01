Após hat-trick contra o Santos, Gabigol é eleito o 'Cara da Rodada' do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na última terça-feira, Gabigol foi eleito o "Cara da Rodada" 18 do Campeonato Brasileiro. O atacante ganhou o prêmio após marcar três dos quatro gols da elástica vitória do Flamengo sobre o Santos, na Vila Belmiro, no último sábado. A votação popular ocorreu pelo twitter oficial do Brasileirão.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaGabi concorria com Nino, do Fluminense, que terminou com 3,7% dos votos, Lucas Kal, do América-MG, que terminou com 3,8%, e Jô, do Corinthians, que terminou com 35,1%. Dessa forma, o centroavante do Rubro-Negro Carioca ganhou a votação com 57,4% dos votos.

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Inclusive, das cinco finalizações de Gabi que encontraram a direção do gol, três balançaram as redes. Ainda vale destacar que, com muita movimentação durante todo o confronto e com um hat-trick, o camisa 9 também se garantiu na Seleção do Torcedor da 18ª rodada do Brasileirão.