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Após grave lesão, Renyer, do Santos, inicia trabalho com bola

Jogador rompeu o ligamento do joelho direito em março, mas avança rapidamente em recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 09:26

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:26

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A recuperação do atacante Renyer, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em março, durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, em Itu, é animadora. O atacante do Santos já iniciou alguns trabalhos individuais com bola e faz atividades na esteira sem limitações. Visto como uma das principais promessas recentes do Peixe, o Menino da Vila foi promovido ao time principal logo nos primeiros treinamentos conduzidos pelo técnico Jesualdo Ferreira em 2020. O treinador português gostou do que viu do atleta na equipe B, que também é comandada pela sua comissão técnica, e relacionou o atacante para quatro partidas do Campeonato Paulista, antes da lesão. Dessas ocasiões, o jogador entrou em três e totaliza 65 minutos como profissional.
Mesmo com a rápida recuperação de Renyer, o Departamento Médico santista tem conduzido o trabalho de recuperação com bastante cautela, justamente para que não haja comprometimentos futuros. Contudo, é bastante provável que o processo de transição do atacante ao gramado aconteça em prazo mínimo e o prata da casa esteja disponível ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

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