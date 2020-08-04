Após grave lesão, Renyer, do Santos, inicia trabalho com bola

A recuperação do atacante Renyer, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em março, durante um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17, em Itu, é animadora. O atacante do Santos já iniciou alguns trabalhos individuais com bola e faz atividades na esteira sem limitações. Visto como uma das principais promessas recentes do Peixe, o Menino da Vila foi promovido ao time principal logo nos primeiros treinamentos conduzidos pelo técnico Jesualdo Ferreira em 2020. O treinador português gostou do que viu do atleta na equipe B, que também é comandada pela sua comissão técnica, e relacionou o atacante para quatro partidas do Campeonato Paulista, antes da lesão. Dessas ocasiões, o jogador entrou em três e totaliza 65 minutos como profissional.