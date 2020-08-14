Após grande atuação, Fellipe Bastos valoriza conselhos de Ramon em bolas paradas: 'Ele nos cobra muito'

O Vasco garantiu os três pontos na estreia do Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport, nesta quarta-feira, em São Januário, com grande atuação de Fellipe Bastos. O volante marcou os dois gols da vitória do Cruz-Maltino, sendo um deles uma linda cobrança de falta, e deu crédito ao treinador Ramon em sua saída de campo.

- Nesse período de seis semanas o Ramon tem cobrado bastante da gente no meio-campo, para entrar na área. Até nas cobranças de falta ele tem cobrado bastante, até por ele ter sido um exímio cobrador de faltas, e ele ajuda e cobra bastante da gente. Às vezes no jogo a gente só tem uma oportunidade. Hoje eu tive duas. Uma eu botei na trave e a outra eu fiz o gol - disse Fellipe Bastos.