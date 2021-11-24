Após golpe na Champions, Juventus volta atenção ao mercado de janeiro

Após sofrer um duro golpa na Champions League ao ser goleado pelo Chelsea por 4 a 0 na última terça-feira, a Juventus volta a pensar na janela de transferências de janeiro. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora está disposta a pagar 50 milhões de euros (R$ 317 milhões) por Dusan Vlahovic.No entanto, a Viola busca arrecadar cerca de 70 milhões de euros (R$ 445 milhões) com a venda do atacante sérvio. O clube de Florença não estaria disposto a aceitar empréstimos ou parte do pagamento com bônus caso o atleta cumpra alguns requisitos na Juventus.

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Vlahovic possui contrato com a Fiorentina até 2023, mas a Juventus precisa se reforçar se quiser sonhar com títulos nesta temporada. O duelo contra o Chelsea deu a dimensão de que o elenco precisa ser fortalecido para encarar os jogos mais complicados que deve encontrar a partir das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O sérvio tem mostrado que pode dar conta do recado que Morata não está dando em Turim. Na atual temporada, o camisa nove da Viola participou de 14 partidas e anotou 12 gols. O jovem de 21 anos também atrai o interesse de outros gigantes da Europa, como o Atlético de Madrid e PSG.