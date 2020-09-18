Após goleada, Domènec Torrent alcança o mesmo número de derrotas de Jorge Jesus no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a amarga goleada sofrida para o Independiente Del Valle por 5 a 0 pela Copa Libertadores, o técnico Domenéc Torrent alcançou o mesmo número de derrotas que Jorge Jesus durante sua vitoriosa passagem pelo Flamengo. Com o resultado, o espanhol chegou ao seu quarto revés no comando do clube.

No entanto, o Mister obteve esses números entre 2019 e 2020, nos trezes meses e nas 57 partidas (43 vitórias e 10 empates) enquanto dirigiu o rubro-negro. Dome, por sua vez, tem apenas onze jogos à beira do campo. Durante a coletiva de imprensa, o treinador falou sobre a maior goleada sofrida pelo clube em sua história na Libertadores.

- Sei que esse é o pior resultado do Flamengo. Agora o jogo já passou, temos que tentar ganhar o próximo jogo. É um desastre, mas são três pontos, vamos tentar nos recuperar para o próximo - salientou.

Até o momento, o Flamengo venceu cinco partidas, empatou duas vezes e perdeu quatro sob o comando de Dome. Vale lembrar que as derrotas foram para o Atlético-MG, na estreia do comandante, Atlético-GO e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e a goleada desta quinta para os equatorianos.