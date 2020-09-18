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Após goleada, Domènec Torrent alcança o mesmo número de derrotas de Jorge Jesus no Flamengo

Com a revés para o Independiente Del Valle por 5 a 0 pela Copa Libertadores, treinador espanhol chega a marca de quatro derrotas sob o comando do clube em apenas 11 jogos...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 14:57
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a amarga goleada sofrida para o Independiente Del Valle por 5 a 0 pela Copa Libertadores, o técnico Domenéc Torrent alcançou o mesmo número de derrotas que Jorge Jesus durante sua vitoriosa passagem pelo Flamengo. Com o resultado, o espanhol chegou ao seu quarto revés no comando do clube.
No entanto, o Mister obteve esses números entre 2019 e 2020, nos trezes meses e nas 57 partidas (43 vitórias e 10 empates) enquanto dirigiu o rubro-negro. Dome, por sua vez, tem apenas onze jogos à beira do campo. Durante a coletiva de imprensa, o treinador falou sobre a maior goleada sofrida pelo clube em sua história na Libertadores.
- Sei que esse é o pior resultado do Flamengo. Agora o jogo já passou, temos que tentar ganhar o próximo jogo. É um desastre, mas são três pontos, vamos tentar nos recuperar para o próximo - salientou.
Até o momento, o Flamengo venceu cinco partidas, empatou duas vezes e perdeu quatro sob o comando de Dome. Vale lembrar que as derrotas foram para o Atlético-MG, na estreia do comandante, Atlético-GO e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e a goleada desta quinta para os equatorianos.
O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima terça, em Guayaquil, contra o outro rival equatoriano do grupo, o Barcelona, às 19h15. No Campeonato Brasileiro, por sua vez, o Rubro-Negro visita o Palmeiras, dia 27, às 16h, no Allianz Parque.

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