Após goleada do Grêmio, Rafael Navarro torce por melhora do Botafogo: 'Já pensando na Série B'

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo foi superado mais uma vez, mas Rafael Navarro voltou a balançar as redes. O atacante, que está ganhando rodagem na categoria profissional nessas últimas partidas de Campeonato Brasileiro, lamentou a derrota sofrida por 5 a 2 para o Grêmio, nesta segunda-feira, mas, ao mesmo tempo, vê como necessária para a evolução da equipe.

O atacante afirmou que o Alvinegro precisa pensar nos últimos três jogos de Brasileirão. Já rebaixado, o Botafogo não pode se salvar da Série B, mas pode dar rodagem profissional a garotos que serão importantes para um possível retorno à elite.

- Muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. É levantar a cabeça, pensar no próximo compromisso. Vamos buscar melhorar em cada jogo, já pensando na série B - afirmou Navarro, em entrevista ao "Premiere".