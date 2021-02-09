Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após goleada do Grêmio, Rafael Navarro torce por melhora do Botafogo: 'Já pensando na Série B'
futebol

Após goleada do Grêmio, Rafael Navarro torce por melhora do Botafogo: 'Já pensando na Série B'

Atacante comemora gol marcado diante do Tricolor, lamenta derrota e afirma que jogadores devem continuar em busca de experiência para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 22:24

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 22:24

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O Botafogo foi superado mais uma vez, mas Rafael Navarro voltou a balançar as redes. O atacante, que está ganhando rodagem na categoria profissional nessas últimas partidas de Campeonato Brasileiro, lamentou a derrota sofrida por 5 a 2 para o Grêmio, nesta segunda-feira, mas, ao mesmo tempo, vê como necessária para a evolução da equipe.
O atacante afirmou que o Alvinegro precisa pensar nos últimos três jogos de Brasileirão. Já rebaixado, o Botafogo não pode se salvar da Série B, mas pode dar rodagem profissional a garotos que serão importantes para um possível retorno à elite.
- Muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. É levantar a cabeça, pensar no próximo compromisso. Vamos buscar melhorar em cada jogo, já pensando na série B - afirmou Navarro, em entrevista ao "Premiere".
Foi o segundo gol de Rafael Navarro como profissional. O atacante chegou junto ao Atlético-GO no ano passado mas, sem espaço na equipe de cima no começo do ano, desceu para o sub-20, sendo um dos destaques do time de base.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados