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futebol

Após golaço no retorno de lesão, Pedro Castro diz: 'Departamento médico do Botafogo foi essencial'

Jogador estava longe dos gramados desde o dia 13 de março, por conta de uma lesão no joelho...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 13:59
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
No último domingo, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. Autor do golaço que abriu o placar, Pedro Castro, que estava a 42 dias longe dos gramados por uma lesão no joelho, fez uma publicação nas redes sociais elogiando o departamento médico do clube e agradecendo a oportunidade de marcar logo em sua 'reestreia' pelo Alvinegro.
> Veja como ficou a classificação final da Taça Guanabara- Quero agradecer a Deus pela minha volta depois dessa lesão séria que tive. Não foi fácil ficar fora dos gramados, que é o que eu mais amo fazer. Porém sempre confiei em Deus e no seus propósitos na minha vida. Ontem tive a oportunidade de estar em campo com os meus companheiros, e com muita dedicação e empenho conquistamos a vitória aonde pude contribuir com um gol, pra honra e glória de Deus.
- Quero agradecer também a minha família, meus amigos, e a todo o Departamento médico do Botafogo que foram essenciais para que esse retorno acontecesse. O trabalho continua. Muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio - completou o meio campo.
O jogador teve uma subluxação na patela esquerda do joelho, no empate em 0 a 0 contra o Bangu, no dia 13 de março, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Logo, essa foi apenas a quarta partida do volante pelo Glorioso, mesmo assim, o atleta já soma dois gols - o outro, de falta, foi marcado na goleada por 5 a 0 em cima do Moto Club, pela Copa do Brasil.

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