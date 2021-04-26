Após golaço no retorno de lesão, Pedro Castro diz: 'Departamento médico do Botafogo foi essencial'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

No último domingo, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. Autor do golaço que abriu o placar, Pedro Castro, que estava a 42 dias longe dos gramados por uma lesão no joelho, fez uma publicação nas redes sociais elogiando o departamento médico do clube e agradecendo a oportunidade de marcar logo em sua 'reestreia' pelo Alvinegro.

> Veja como ficou a classificação final da Taça Guanabara- Quero agradecer a Deus pela minha volta depois dessa lesão séria que tive. Não foi fácil ficar fora dos gramados, que é o que eu mais amo fazer. Porém sempre confiei em Deus e no seus propósitos na minha vida. Ontem tive a oportunidade de estar em campo com os meus companheiros, e com muita dedicação e empenho conquistamos a vitória aonde pude contribuir com um gol, pra honra e glória de Deus.

- Quero agradecer também a minha família, meus amigos, e a todo o Departamento médico do Botafogo que foram essenciais para que esse retorno acontecesse. O trabalho continua. Muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio - completou o meio campo.