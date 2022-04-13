Após gol e vitória na Libertadores, Gabigol ironiza quem pediu a sua saída do Flamengo

Um dos principais alvos durante o protesto da última sexta-feira no Ninho do Urubu, em que torcedores organizados do Flamengo cobraram mais empenho de jogadores e até vandalizaram carros de atletas, Gabigol aproveitou a noite desta terça-feira, dia de um gol seu na vitória sobre o Talleres-ARG por 3 a 1, no Maracanã e pela Libertadores, para ironizar quem pede a sua saída. No Twitter, Gabi postou o seguinte, quando repostou uma postagem com os seus números nesta temporada e pelo Flamengo (desde 2019):
- HAHAHAHAHAHA #foragabigol - escreveu o camisa 9. Além de Gabigol, Everton Ribeiro marcou os outros gols do Flamengo desta noite, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores.
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O próximo jogo do Fla será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.