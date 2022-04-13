Após gol e vitória na Libertadores, Gabigol ironiza quem pediu a sua saída do Flamengo

Um dos principais alvos durante o protesto da última sexta-feira no Ninho do Urubu, em que torcedores organizados do Flamengo cobraram mais empenho de jogadores e até vandalizaram carros de atletas, Gabigol aproveitou a noite desta terça-feira, dia de um gol seu na vitória sobre o Talleres-ARG por 3 a 1, no Maracanã e pela Libertadores, para ironizar quem pede a sua saída. No Twitter, Gabi postou o seguinte, quando repostou uma postagem com os seus números nesta temporada e pelo Flamengo (desde 2019):