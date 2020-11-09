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Após fratura no tornozelo, Felipe Melo afirma: 'Falam que acabou a temporada, mas volto antes'

Volante ficará sem atuar por até quatro meses, mas afirma que poderia ter sido pior
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 19:26

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Vasco no último domingo (08) e, com isso, entrou no G6 do Brasileirão. A partida, porém, não foi apenas de alegrias para o torcedor alviverde, dado que o capitão da equipe, Felipe Melo, saiu lesionado e terá de ser operado. No hospital, o atleta gravou um vídeo, ao lado da esposa, no qual ele afirma que a lesão poderia ser pior:
– Estou sorrindo porque Deus me deu um livramento importante. Não temos que pensar nas coisas negativas, mas sim nas positivas. Se não fosse Deus, teria sido uma fratura exposta e iria o ligamento do joelho embora também. Muita gente falando que acabou a temporada, mas o Pitbull vai voltar antes, porque Deus é bom. Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e foi titular na campanha do decacampeonato brasileiro. Até se lesionar, o jogador era titular absoluto e capitão da equipe, atuando como zagueiro e volante. Na última partida, porém, o atleta sofreu uma fratura no tornozelo, que o afastará dos gramados por até quatro meses.
Com o desfalque de Felipe Melo, Verdão entra em campo sem seu capitão pela Copa do Brasil, contra o Ceará, na próxima quarta-feira (11), às 16h30, no Allianz Parque. A partida será a primeira das quartas de final da competição e o segundo jogo será realizado no dia 18 de novembro, no Castelão.

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