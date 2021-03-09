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futebol

Após fratura no pé, Luan passa por cirurgia e desfalcará o Fluminense

Procedimento ocorreu na última segunda-feira; zagueiro de 20 anos sofreu lesão no quinto metatarso na estreia do Campeonato Carioca...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:22
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Na noite da última segunda-feira, o Fluminense informou que o zagueiro Luan Freitas foi submetido a uma cirurgia após sofrer uma lesão no quinto metatarsiano do pé esquerdo. O procedimento correu bem, o jogador teve alta nesta terça. Nos próximos dias, o jovem vai dar início ao processo de recuperação junto ao departamento médico.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
O atleta de 20 anos vinha atuando pela equipe Sub-23 desde a temporada passada, quando ganhou a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Neste início de Carioca, ele foi escolhido por Ailton Ferraz para formar dupla de zaga com Frazan, mas se lesionou logo na primeira partida, na derrota por 2 a 1 para o Resende.
Em postagem nas redes sociais, Luan afirmou que sentiu a lesão já durante o jogo, mas continuou em campo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- Hoje tive uma notícia que não esperava receber. durante o 2º tempo do jogo de quinta-feira, fraturei o 5º metatarso do pé esquerdo e passarei por uma cirurgia na próxima semana. Sem saber da gravidade da lesão, continuei em campo e dei meu máximo para ajudar meus companheiros. Nem sempre na vida as coisas acontecem do jeito que a gente imagina. Infelizmente, ficarei um tempo fora dos gramados e sem fazer o que mais amo. Mas vou voltar o mais rápido possível, ainda mais forte e com a certeza de que Deus cuida de tudo.Além de Luan, o Fluminense também não pôde contar com a sua dupla, Frazan, na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa, quando Higor e Rafael Ribeiro, os escolhidos para a zaga, foram mal. Parte da equipe Sub-23 terá uma nova oportunidade neste domingo, no clássico com o Flamengo, às 18h, no Maracanã.
Para este jogo, nove atletas da equipe principal já vão integrar o grupo, que será comandado por Roger Machado. O restante do elenco está de folga.

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