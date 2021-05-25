Após folga, Palmeiras se reapresenta e treina com reservas pensando na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na manhã desta terça-feira (25), o Palmeiras se reapresentou e iniciou a preparação para o último jogo da fase de grupos da Libertadores. O Alviverde joga na próxima quinta (27), no Allianz Parque, às 19h, contra o Universitario-PER.>> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

A comissão de Abel Ferreira dirigiu duas atividades técnicas com a equipe. Na primeira, dois times com sete jogadores disputaram a posse de bola, com o objetivo de de fazer gol em seis mini-metas distribuídas pelo gramado, enquanto os goleiros fizeram trabalhos específicos na lateral do campo. Já na segunda parte do treino, as duas equipes se confrontaram, com a finalidade de marcar gol em duas metas normais com goleiros.

Os jogadores que estiveram por mais tempo contra o São Paulo, no domingo (23), realizaram atividades mais leves, deixando o essencial do treino para os reservas. As Crias da Academia Renan e Patrick de Paula apresentaram um desgaste maior em relação aos demais e fizeram trabalhos de recuperação no centro de excelência do clube.

Breno Lopes e Kuscevic, mais avançados em suas recuperações, novamente fizeram movimentações internas e também no gramado, inclusive com bola. Gabriel Veron e Marcos Rocha deram sequência aos seus cronogramas com o Núcleo de Saúde e Performance para o tratamento de suas lesões musculares.