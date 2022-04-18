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Após folga, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

De olho na Portuguesa-RJ, Timão trabalhou finalizações e bolas paradas ofensivas...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 19:03
Após um dia de folga, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira (18) e iniciou a preparação para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, nesta quarta, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians
Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória por 3 a 0 contra o Avaí, pela segunda rodada do Brasileirão, foram ao gramado e realizaram um trabalho regenerativo com bola conduzido pelo preparador físico António Ascensão.
O restante do elenco participou de um treinamento de finalizações conduzido pelo técnico Vítor Pereira. Na parte final das atividades, o treinador português organizou um trabalho tático e também de bolas paradas ofensivas.
Os goleiros realizaram trabalhos complementares de passes e lançamentos. VP também montou um treino complementar de cabeceio para os atletas do setor defensivo.
Quatro jogadores das categorias de base participaram dos trabalhos do dia: os zagueiros Belezi e Robert Renan, e os atacantes Giovane e Wesley.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Copa do Brasil
O elenco do Timão retorna ao CT na manhã de terça-feira (19), onde faz o último treino para o jogo contra a Lusa. No período da tarde, a delegação corintiana viaja para Londrina, no Paraná, onde irá se concentrar para a partida.
A Portuguesa-RJ teve que mudar o mando de campo para o Estádio do Café pois a sua casa, o Estádio Luso-Brasileiro, comporta apenas 5.500 pessoas, e na terceira fase da Copa do Brasil a CBF exige que os jogos sejam disputados em locais com no mínimo 10 mil lugares.
Crédito: JoãoVictordurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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