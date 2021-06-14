Após folga, Corinthians retomará treinos para maratona que está por vir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians voltará aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (14), após ganhar folga neste domingo (13). A equipe entrou em campo no último sábado (12), no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O descanso foi dado pela comissão técnica, já que o Timão entrará em uma maratona de jogos pelo Brasileirão. Com a próxima fase da Copa do Brasil ainda sem data pra acontecer e as competições Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, previstas para retornarem dentro de um mês, as próximas três semanas será de “overdose” de BR.

Eliminado de todas as outras competições que disputou nesta temporada, o Alvinegro do Parque São Jorge terá uma descanso quando Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana voltarem, mas, enquanto isso, terá que dar foco à principal competição nacional. Em um intervalo de 25 dias, serão oito jogos, uma média de um jogo a cada três dias.

O primeiro desses compromissos será já nesta quarta-feira (16), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela quarta rodada do Brasileirão.

Confira os próximos oito jogos do Timão pelo Brasileiro