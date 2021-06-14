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futebol

Após folga, Corinthians retomará treinos para maratona que está por vir

Apenas no Brasileirão, Timão terá oito jogos nos próximos 25 dias pelo Nacional...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 07:00

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians voltará aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (14), após ganhar folga neste domingo (13). A equipe entrou em campo no último sábado (12), no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O descanso foi dado pela comissão técnica, já que o Timão entrará em uma maratona de jogos pelo Brasileirão. Com a próxima fase da Copa do Brasil ainda sem data pra acontecer e as competições Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, previstas para retornarem dentro de um mês, as próximas três semanas será de “overdose” de BR.
Eliminado de todas as outras competições que disputou nesta temporada, o Alvinegro do Parque São Jorge terá uma descanso quando Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana voltarem, mas, enquanto isso, terá que dar foco à principal competição nacional. Em um intervalo de 25 dias, serão oito jogos, uma média de um jogo a cada três dias.
O primeiro desses compromissos será já nesta quarta-feira (16), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela quarta rodada do Brasileirão.
Confira os próximos oito jogos do Timão pelo Brasileiro
Corinthians x Red Bull Bragantino - 16/06/2021 - Neo Química Arena​Bahia x Corinthians - 20/06/2021 - Salvador Corinthians x Sport - 24/06/2021 - Neo Química ArenaFluminense x Corinthians - 27/06/2021 - Rio de Janeiro​Corinthians x São Paulo - 30/06/2021 - Neo Química ArenaCorinthians x Internacional - 03/07/2021 - Neo Química ArenaChapecoense x Corinthians - 07/07/2021 - ChapecóFortaleza x Corinthians - 11/07/2021 - Fortaleza

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