Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após folga, Corinthians inicia preparação para pegar o São Caetano

Elenco se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, ainda com diversos desfalques por conta do coronavírus...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 19:26
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta terça-feira, após ter folgado na segunda, e iniciou a preparação para a partida de domingo, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosSegundo o site oficial do Corinthians, "enquanto os atletas que iniciaram a partida contra a Ponte Preta se dedicaram à recuperação física, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho em espaço reduzido e fez o elenco aprimorar alguns fundamentos".
A atividade desta terça-feira marcou a estreia do uniforme de treino para a temporada 2021. A camisa é preta e está com o patrocínio atualizado, com a Neo Química ocupando o espaço principal.
O início de preparação do Corinthians segue com diversos desfalques. São 14 jogadores afastados por terem sido infectados pelo novo coronavírus. A comissão técnica aguarda novos exames para saber se poderá contar com ao menos alguns deles na partida contra o São Caetano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados