Após folga, Corinthians inicia preparação para pegar o São Caetano

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta terça-feira, após ter folgado na segunda, e iniciou a preparação para a partida de domingo, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosSegundo o site oficial do Corinthians, "enquanto os atletas que iniciaram a partida contra a Ponte Preta se dedicaram à recuperação física, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho em espaço reduzido e fez o elenco aprimorar alguns fundamentos".

A atividade desta terça-feira marcou a estreia do uniforme de treino para a temporada 2021. A camisa é preta e está com o patrocínio atualizado, com a Neo Química ocupando o espaço principal.