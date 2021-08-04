Após folga, Corinthians inicia nesta quarta-feira (3) preparação para clássico diante do Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians folgou na última terça-feira (3) e se reapresenta na manhã desta quarta-feira (4) visando o clássico contra o Santos, neste domingo (8), às 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Na reapresentação do grupo, realizada nas segunda-feira (2), pós-derrota por 3 a 1 para o Flamengo, em casa, no último fim de semana, os titulares no revés pelo Clássico das Multidões fizeram trabalho de recuperação física na parte interna do CT Joaquim Grava, enquanto os demais trabalharam durante 45 minutos, em um treinamento coletivo dividido em três tempos de 15 minutos.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa ocasião, o meia Renato Augusto, recém-contratado, treinou pela primeira vez com bola, bem como Giuliano, outra atleta contratado recentemente, que participa dos treinos há mais de uma semana e já teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, da CBF.

Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperavam de graves lesões no joelho sofridas no ano passado, também voltaram a treinar com bola, na segunda-feira (2), e tendem a integrar o elenco de vez para ganhar ritmo e voltar aos relacionados.

A única baixa possível é de Gabriel Pereira, que por questões físicas ficou fora dos relacionados nos últimos dois jogos do Corinthians, contra Cuiabá e Flamengo, e no último trabalho do grupo foi a campo, mas fez apenas atividade específica com o Departamento Físico.

A expectativa é que o técnico Sylvinho tenha o máximo de jogadores possíveis na atividade desta manhã e comece a esboçar os trabalhos para o Clássico Alvinegro deste fim de semana.

Diferentemente do rival, que tem compromisso pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (5), contra a Juazeirense, na Bahia, pela volta das oitavas de final da competição, o Timão tem a semana livre e quatro atividades programadas de preparação para o duelo contra o Santos.