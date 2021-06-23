Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após Flamengo x Fortaleza, Maracanã inicia troca de gramado para a decisão da Copa América
futebol

Após Flamengo x Fortaleza, Maracanã inicia troca de gramado para a decisão da Copa América

Estádio ficará entregue à Conmebol a partir desta quarta-feira, e Flamengo e Fluminense terão que mandar partidas pelo Campeonato Brasileiro em outros palcos do Rio de Janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:30

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A partida entre Flamengo e Fortaleza, nesta quarta-feira, será a última antes do Maracanã ser entregue à Conmebol para a decisão da Copa América. Assim que a bola parar de rolar nesta noite, começarão os preparativos para a final a ser realizada em 10 de julho. De imediato, haverá a troca parcial de algumas áreas do gramado e, posteriormente, a instalação física dos organizadores da entidade no estádio, que será preparado e customizado para a grande decisão.
Com o término da Copa América, toda a identidade visual do torneio será desmontada e o Maracanã voltará à sua rotina de jogos. No dia 11 de julho (domingo), o Flamengo enfrentará a Chapecoense, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não definiu o horário do jogo.Desta quarta até o dia 10 de julho, data da final da Copa América, o Fluminense fará três jogos como mandante fora do Maracanã. Contra o Corinthians, no dia 27, e Ceará, em 7 de julho, as partidas serão em São Januário. Diante do Athletico, no dia 30, o duelo será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Como mando do Flamengo, ainda há, justamente, o clássico com o Fluminense no dia 4 de julho. A partida, também pelo Brasileirão, não tem local definido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados