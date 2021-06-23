Após Flamengo x Fortaleza, Maracanã inicia troca de gramado para a decisão da Copa América

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A partida entre Flamengo e Fortaleza, nesta quarta-feira, será a última antes do Maracanã ser entregue à Conmebol para a decisão da Copa América. Assim que a bola parar de rolar nesta noite, começarão os preparativos para a final a ser realizada em 10 de julho. De imediato, haverá a troca parcial de algumas áreas do gramado e, posteriormente, a instalação física dos organizadores da entidade no estádio, que será preparado e customizado para a grande decisão.

Com o término da Copa América, toda a identidade visual do torneio será desmontada e o Maracanã voltará à sua rotina de jogos. No dia 11 de julho (domingo), o Flamengo enfrentará a Chapecoense, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não definiu o horário do jogo.Desta quarta até o dia 10 de julho, data da final da Copa América, o Fluminense fará três jogos como mandante fora do Maracanã. Contra o Corinthians, no dia 27, e Ceará, em 7 de julho, as partidas serão em São Januário. Diante do Athletico, no dia 30, o duelo será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.