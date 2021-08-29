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Após ficar atrás do placar por dois gols, Botafogo arranca empate com o Fortaleza pelo Brasileirão sub-20

Com o resultado, Alvinegro se mantém na quinta colocação do campeonato...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão sub-20. O Alvinegro chegou a ficar com desvantagem no placar por dois gols de diferença, mas conseguiu arrancar o empate no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe carioca ocupa a quinta colocação da tabela.
> Confira a tabela e os jogos da Série BOs dois gols do Fortaleza na partida foram marcados por cobrança de falta. Affonso, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Samuel, aos 8 minutos da segunda etapa. O Botafogo não demorou para reagir e diminuiu logo em seguida, com Rikelmi, aos 12 minutos, e Henrique Luro, aos 14.
+ Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo à Série A
O próximo desafio da equipe é pelo Campeonato Carioca Sub-20. O Botafogo vai enfrentar o Resende, na quinta-feira, no Estádio do Trabalhador, em busca de uma vaga nas semifinais da competição. A partida de ida foi 3 a 0 a favor do Glorioso.

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