Após ficar atrás do placar por dois gols, Botafogo arranca empate com o Fortaleza pelo Brasileirão sub-20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão sub-20. O Alvinegro chegou a ficar com desvantagem no placar por dois gols de diferença, mas conseguiu arrancar o empate no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe carioca ocupa a quinta colocação da tabela.

> Confira a tabela e os jogos da Série BOs dois gols do Fortaleza na partida foram marcados por cobrança de falta. Affonso, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Samuel, aos 8 minutos da segunda etapa. O Botafogo não demorou para reagir e diminuiu logo em seguida, com Rikelmi, aos 12 minutos, e Henrique Luro, aos 14.

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