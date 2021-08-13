Após falha na Libertadores, Marcos Felipe desabafa: 'Orgulho em ser goleiro e do ser humano que sou'

Nesta sexta-feira, Marcos Felipe publicou um desabafo em suas redes sociais. Na partida contra o Barcelona, o goleiro do Fluminense falhou no gol de empate do Barcelona (EQU) e não conseguiu pegar o pênalti contra o time. Na publicação, o jogador falou de críticas e da dificuldade da posição. - Ser goleiro é ser herói e vilão! É querer evitar o inevitável, sempre achando lá no fundo, que dava para defender o mais indefensável dos chutes. É jogar um jogo coletivo de forma quase individual e depois de uma grande defesa, ainda que não te agradeçam, saibam que você é tão importante quanto o atacante. É saber dizer que falhas fazem parte, pois só quem joga sob as traves, sabe o quanto defesas que parecem fáceis, podem ser bem mais difíceis do que se espera! Enfim, ser goleiro é ser o coração do time, mesmo num jogo onde o principal objetivo você deve evitar. Me orgulho em ser goleiro, sinto orgulho também do ser humano que sou - publicou.