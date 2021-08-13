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Após falha na Libertadores, Marcos Felipe desabafa: 'Orgulho em ser goleiro e do ser humano que sou'

Arqueiro do Fluminense utilizou as redes sociais para rebater críticas após empate contra o Barcelona (EQU), no Maracanã...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:07

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:07
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Nesta sexta-feira, Marcos Felipe publicou um desabafo em suas redes sociais. Na partida contra o Barcelona, o goleiro do Fluminense falhou no gol de empate do Barcelona (EQU) e não conseguiu pegar o pênalti contra o time. Na publicação, o jogador falou de críticas e da dificuldade da posição. - Ser goleiro é ser herói e vilão! É querer evitar o inevitável, sempre achando lá no fundo, que dava para defender o mais indefensável dos chutes. É jogar um jogo coletivo de forma quase individual e depois de uma grande defesa, ainda que não te agradeçam, saibam que você é tão importante quanto o atacante. É saber dizer que falhas fazem parte, pois só quem joga sob as traves, sabe o quanto defesas que parecem fáceis, podem ser bem mais difíceis do que se espera! Enfim, ser goleiro é ser o coração do time, mesmo num jogo onde o principal objetivo você deve evitar. Me orgulho em ser goleiro, sinto orgulho também do ser humano que sou - publicou.
> Confira o chaveamento da Libertadores até a finalNas últimas partidas, o arqueiro tem sido alvo de críticas, principalmente em relação à defesa de pênaltis. Marcos Felipe conquistou a titularidade em 2020, após má fase de Muriel. Na temporada, tem 38 jogos e sofreu 36 gols.

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