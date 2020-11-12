Após falha em derrota do Flamengo, Hugo Souza diz: 'Sou homem e assumo a responsabilidade'

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

Destaque positivo do Flamengo em várias partidas, Hugo Souza teve uma noite para esquecer, nesta quarta-feira. Após entrar no segundo tempo no lugar de Diego Alves, o jovem goleiro falhou feio no segundo gol do São Paulo, que decretou a derrota do Rubro-Negro por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.Ao tentar driblar o adversário na pequena área, Hugo foi desarmado e viu Brenner apenas concluir para as redes. Após o fim da partida, em entrevista à TV Globo, o goleiro de 21 anos mostrou personalidade ao reconhecer o erro e assumir a responsabilidade pela derrota rubro-negra.

- Futebol é todo dia. Pude sair como destaque do time em vários jogos de forma positiva. E hoje infelizmente, errei. A falha vai acontecer. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo é ser humano. Mas o importante é continuar trabalhando para que das próximas vezes eu não cometa o mesmo erro, que pode ser fatal, como foi hoje, que pode definir uma classificação.- Mas vamos firmes para buscar a vitória no próximo jogo, independentemente da falha, do erro. Sou garoto, sou novo, mas sou homem. Todo mundo erra. Assumo a responsabilidade que errei, mas estou pronto para a próxima e vou fazer o possível para não errar mais e sair novamente como destaque positivo, como várias vezes eu fiz.