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Após falha, Andreas Pereira sai vaiado pela torcida do Flamengo e recebe abraço de Paulo Sousa

Jogador foi desarmado no gol de Gabriel Pec que empatou a partida e novamente sofreu com protestos dos torcedores nas arquibancadas...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 17:58

Publicado em 06 de Março de 2022 às 17:58

A fase de Andreas Pereira com a torcida do Flamengo não é das melhores e piorou no clássico com o Vasco, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Após falhar no gol de Gabriel Pec que empatou a partida, o jogador deixou o campo muito vaiado para a entrada de João Gomes aos 10 minutos do segundo tempo. O técnico Paulo Sousa abraçou e conversou com o volante quando ele saiu.
Andreas já tinha saído vaiado na última rodada da Taça Guanabara, no empate por 2 a 2 com o Resende. Sempre que tocava na bola o jogador ouvia os protestos dos rubro-negros nas arquibancadas, assim como Diego Alves e até Gabigol.
O jogador vem em necessidade de recuperação psicológica depois da falha que custou o título da Libertadores para o Flamengo contra o Palmeiras. Neste Campeonato Carioca, o meio-campista ainda não reencontrou seu melhor futebol e vem sendo constantemente contestado.
A pressão aumenta ainda pelo alto valor que o Fla pode investir em Andreas. Para renovar o contrato até dezembro de 2026, o Rubro-Negro pode desembolsar 10,5 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao Manchester United (ING), que permaneceria com 25% dos direitos. A operação está parada neste momento por conta de um processo do Banco Central, cuja ação poderá custar R$ 127 milhões em penhora.
Crédito: AndreasPereiraperdeuabolaqueresultounogoldoVasconoclássicocomoFlamengo(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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