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Após exames, Yago Felipe tem lesão no joelho direito constatada e será reavaliado nos próximos dias

Foi detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, que será reavaliada em breve. O clube descartou a possibilidade de uma lesão mais grave no ligamento cruzado...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 21:16

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 21:16

Crédito: Yago Felipe se machucou na vitória sobre o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O meio-campista Yago Felipe foi examinado nesta segunda pelo departamento médico do Fluminense, e foi detectada uma lesão no ligamento colateral medial de seu joelho direito, que será reavaliada nos próximos dias. O clube ainda não informou o tempo de recuperação do atleta, mas descartou qualquer possibilidade de uma lesão mais grave, no ligamento cruzado.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Após uma dividida com Zé Gabriel, Yago Felipe teve que ser substituído no início do segundo tempo da vitória do Fluminense diante do Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. O jogador ainda tentou voltar ao gramado, mas não conseguiu e deu lugar ao jovem volante André.
A preocupação era que o jogador apresentasse uma lesão mais séria e ficasse de fora por mais tempo, o que não deve acontecer. Segundo informações iniciais do GE, a expectativa é que o camisa 20 fique de duas a três semanas de fora caso a recuperação aconteça normalmente.
– Vou aproveitar para fazer uma oração para que não tenha sido nada com o Yago. Ainda não temos um movimento mais específico para passar para vocês. Vou torcer muito para que tenha sido só uma batida, para que não tenha sido algo pior. Quando tivermos a informação, será passada para vocês o mais rápido possível - disse o técnico Odair Hellmann.
Além de Yago, o Tricolor das Laranjeiras segue com outros problemas para a sequência do campeonato. Odair já não pode contar com Dodi, que foi afastado do time após o desentendimento das pessoas que cuidam da sua carreira com a diretoria do Flu sobre a renovação de seu contrato.
Os atletas Egídio, Nino, Michel Araújo e Hudson seguem no período de isolamento social após testarem positivo para a Covid-19. Ambos terão de cumprir os 10 dias exigidos pelo protocolo da CBF. Em contrapartida, o peruano Fernando Pacheco já cumpriu este período e deve retornar ao treinos com o grupo na próxima quarta.

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