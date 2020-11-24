Após exames, Yago Felipe tem lesão no joelho direito constatada e será reavaliado nos próximos dias

Crédito: Yago Felipe se machucou na vitória sobre o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O meio-campista Yago Felipe foi examinado nesta segunda pelo departamento médico do Fluminense, e foi detectada uma lesão no ligamento colateral medial de seu joelho direito, que será reavaliada nos próximos dias. O clube ainda não informou o tempo de recuperação do atleta, mas descartou qualquer possibilidade de uma lesão mais grave, no ligamento cruzado.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Após uma dividida com Zé Gabriel, Yago Felipe teve que ser substituído no início do segundo tempo da vitória do Fluminense diante do Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio. O jogador ainda tentou voltar ao gramado, mas não conseguiu e deu lugar ao jovem volante André.

A preocupação era que o jogador apresentasse uma lesão mais séria e ficasse de fora por mais tempo, o que não deve acontecer. Segundo informações iniciais do GE, a expectativa é que o camisa 20 fique de duas a três semanas de fora caso a recuperação aconteça normalmente.

– Vou aproveitar para fazer uma oração para que não tenha sido nada com o Yago. Ainda não temos um movimento mais específico para passar para vocês. Vou torcer muito para que tenha sido só uma batida, para que não tenha sido algo pior. Quando tivermos a informação, será passada para vocês o mais rápido possível - disse o técnico Odair Hellmann.

Além de Yago, o Tricolor das Laranjeiras segue com outros problemas para a sequência do campeonato. Odair já não pode contar com Dodi, que foi afastado do time após o desentendimento das pessoas que cuidam da sua carreira com a diretoria do Flu sobre a renovação de seu contrato.