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Após exame, Rodrigo Caio tem lesão constatada na panturrilha e desfalca o Flamengo contra o São Paulo

Zagueiro se recuperava de um edema no joelho direito e seria reavaliado neste sábado. Contudo, ele se queixou de dores na panturrilha e o exame confirmou nova lesão...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 19:42
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O zagueiro Rodrigo Caio sentiu dores na panturrilha direita no treinamento desta sexta-feira e após exame constatou uma lesão no local. O atleta já Iniciou tratamento no Ninho do Urubu e está fora do confronto com o São Paulo, seu ex-clube, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Vale destacar que o jogador não atua desde o dia 13 de outubro, na vitória do Brasil sobre o Peru nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O Flamengo ainda não informou a previsão de retorno do defensor para a sequência da temporada. Após o retorno da seleção, Rodrigo Caio se recuperava de um edema no joelho direito, fazia fortalecimento no local e seria reavaliado neste sábado, porém desfalca o time do técnico Domènec Torrent . Para o lugar do zagueiro, o comandante rubro-negro terá à disposição as opções Gustavo Henrique, Matheus Thuler, Natan, Gabriel Noga e Léo Pereira.
Além do zagueiro, ele também não contará com Willian Arão e Thiago Maia, suspensos, Diego Ribas, Gabigol e Arrascaeta, lesionados. Para o meio-campo, as alternativas para jogar ao lado de Gerson são dois jovens da base: João Gomes e Daniel Cabral, que podem ter oportunidade.

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