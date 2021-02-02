Após estreia pelo profissional, Samuel renova com o Fluminense até 2025

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Um dia depois de estrear pela equipe profissional do Fluminense, o centroavante Samuel renovou o contrato com o clube por mais cinco temporadas. O vínculo anterior ia até 2022 e, agora, o jogador está ligado ao Tricolor até dezembro de 2025. Aos 20 anos, ele foi ao CT Carlos Castilho ao lado de empresário, Jorge Moraes, para assinar.

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– Mais um passo dado! Muito feliz em renovar meu contrato por mais cinco temporadas! Fechado com o Fluminense até 2025 – escreveu o centroavante nas redes sociais.

Contratado em 2015 junto ao Nova Iguaçu, Samuel é dos destaques das categorias de base do Flu, onde fez mais de 50 gols. O jogador chegou a ter convocações para Seleções Sub-15 e Sub-17, sendo vice-artilheiro do Sub-20 em 2019, atrás apenas de Evanilson. Nesta temporada, ele atuou pelo Sub-20 e pelo Sub-23, marcando 10 gols.

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